Zázračná skořice: Každé ráno si dejte čajovou lžičku. Tělo zareaguje do týdne

Skořici nemusíte přidávat pouze do jablečného štrůdlu nebo do vánočního svařáku. Užívat ji můžete celoročně i ve formě zázračného nápoje. S jakými neduhy dokáže skořice pomoci?

Zázračná skořice

Vědecky nejprozkoumanější složkou skořice je látka pojmenovaná jako „skořicový aldehyd" (2E)-3-fenylprop-2-enal). Je zodpovědný za typickou vůni a chuť koření. Skořicová kůra také obsahuje prokyanidiny a katechiny, které jsou zodpovědné za řadu léčivých účinků. Mezi ně patří zmírnění zánětu, zpomalení projevu Parkinsonovy či Alzheimerovy choroby a potlačení růstu a dělení nádorových buněk. Skořici se také připisují úspěchy v léčbě poruch pozornosti. Účinkuje i na syndrom dráždivého tračníku, premenstruační syndrom, syndrom polycystických ovarií a uplatňuje se při léčbě otravy jídlem.

Dva druhy skořice

Existují dva druhy skořice. Cejlonská neboli pravá a Čínská (Cassia). V obchodech najdeme spíše Čínskou, která je levnější a dostupnější. Oba dva druhy skořice se mohou pyšnit výše zmíněnými léčivými účinky, avšak pokud chcete toto voňavé koření užívat pravidelně a dlouhodobě, kupte si raději Cejlonskou. Obsahuje totiž méně kumarinů, které ve vyšších dávkách mohou způsobit krvácení a bolesti hlavy. Mají také halucinační, erotizující, mutagenní a karcinogenní účinky. Dokážou také poškodit játra. Čínské skořice užívejte maximálně půl polévkové lžíce (0,5 - 2 gramy) denně. Cejlonské můžete konzumovat více. Až 1 polévkovou lžíci (cca 5 gramů) denně.

Mletá skořice Čínská. Zdroj: Shutterstock.com / Stas Walenga

Skořicový čaj

Lžičku mleté skořice zalijte 250 ml vroucí vody a nechte 10 minut louhovat. Čaj vypijte nejlépe vlažný a na lačno. Ulevuje při kašli, rýmě, a také působí proti nadýmání. Skořicový odvar můžete přisladit i medem. Nápoj uklidní a dodá energii. Vůně skořice také posiluje kognitivní a paměťové funkce, zvyšuje pozornost a soustředění. Navíc, zahřívací účinek koření zrychluje metabolismus, takže pomáhá s hubnutím.

Skořice do jídla

Koření si můžete přidat i do smoothies, do nápoje zvaný kurkuma latte, k ovoci nebo do teplé kaše. Skořici také můžete zkombinovat s kardamomem, hřebíčkem, koriandrem, římským kmínem, zázvorem, muškátovým oříškem nebo tamarindrem. Skvěle dochutí rajskou omáčku, jehněčí nebo drůbeží maso či zeleninu připravovanou na indický způsob.

Skořicová kaše je skvělá na snídani. Zdroj: RHJPhtotoandilustration/Shutterstock.com

Vedlejší účinky skořice

Užívání skořice by mělo být, v doporučované denní dávce, zcela bezpečné. Jelikož ale koření snižuje hladinu cukru v krvi, opatrní by měli být pacienti s diabetem. Pokud berete léky na srdce, ředění krve nebo antibiotika, zkonzultujte užívání s lékařem.