Chcete znát drink, který má pro náš organismus nesmírně blahodárné účinky? Pijte každé ráno skořicový nápoj. Jistě na něj nedáte časem dopustit, protože budete plní energie a zdraví jako řípa.

Ačkoliv je pro mnohé ranní pití čaje pravidelným rituálem, vsaďte raději na vodu se skořicí. Ne nadarmo se této směsi říká „nápoj bohů“. Díky svým skoro zázračným účinkům je v současné době stále vyhledávanější a získal si značnou popularitu. Jaké přínosy přináší a jak si skořicový nápoj správně připravit?

Skořicovník cejlonský (Cinnamomum zeylanicum)

Skořice je kůra ze stálezeleného stromu, která se suší a balí do svitků. Svým původem pochází ze Srí Lanky, ale v současné době je mnoho plantáží i na Jávě, v Indii a na Sychelách. Momentálně je k dostání skořice cejlonská neboli pravá, které dejte vždy přednost před čínskou skořicí kasijskou.

Je totiž jednoznačně kvalitnější. Nejenže má jemnější, sladší a složitější chuť než čínská verze, ale obsahuje mnohem méně kumarinu, látky, která může být při velkém množství škodlivá pro játra.

close info Peggy und Marco Lachmann-Anke z Pixabay.com zoom_in Skořice je kůra ze stálezeleného stromu, která se suší a balí do svitků.

Skořice je zdravotní zázrak

Zkuste se naučit nový rituál a vyměňte popíjení ranního čaje či kávy za nápoj ze skořice. Jedná se o ajurvédské koření, které nabízí celou řadu zdraví prospěšných přírodních látek. Obsahuje silice, třísloviny, kyselinu listovou a beta sitesterol, který působí jako antioxidant a je regulátorem činnosti řady enzymů.

Ve skořici jsou i bílkoviny, sacharidy, vláknina, vápník, železo, fosfor, hořčík, mangan, draslík, zinek, měď, selen, sodík a nenasycené mastné kyseliny. Významné je i zastoupení vitaminu A, C, E a K a látky lutein. Jedním z nejúčinnějších způsobů jak získat všechny výhody tohoto voňavého koření je vyrobit si z něho ozdravný nápoj a pravidelně ho pít každé ráno nalačno.

Jak skořicový nápoj správně připravit

Nejprve si dejte vařit 2 až 3 dcl vody a pak do ní vhoďte 1 větší kousek celé skořice. Nechte na mírném stupni plotýnky povařit cca 10 až 15 minut a do rána nechte louhovat. Můžete ji po vychladnutí dát do lednice, ale stejně tak ji můžete nechat stát na kuchyňské lince a ráno ji pít v pokojové teplotě. A jaké přínosy vás čekají?

Stop nachlazení

Pití skořicové vody je skvělou prevencí před zbytečným nachlazením, které nás v zimních časech obtěžuje více než kdykoliv v roce. Jedná se o přírodní antibiotikum, které snižuje záněty, případnou zvýšenou teplotu a účinně pomáhá proti rýmě a kašli.

Kvalitní trávení

Drink ze skořice je perfektní volbou i pro trávicí systém. Dělá zkonzumované jídlo lépe stravitelnější díky stimulujícím účinkům na produkci slin a žaludečních kyselin. Poskytuje úlevu při případných žaludečních nevolnostech, a dokonce dokáže předcházet výskytu vředů. Skořice také minimalizuje nadýmání a reguluje správný střevní rytmus.

close info Avocado_studio / Shutterstock zoom_in Pití skořicové vody je skvělou prevencí před zbytečným nachlazením, které nás v zimních časech obtěžuje více než kdykoliv v roce.

Pomocník při snižování váhy

Nápoj je výborný parťák také při hubnutí. Vlivem koření se tělo lépe detoxikuje a vyplavuje nežádoucí látky. Pravidelné pití skořicové vody na lačný žaludek napomáhá zrychlení metabolismu a účinně snižuje nadměrnou chuť k jídlu.

Regulace hladiny cukru v krvi

Skořice zvyšuje citlivost na inzulín, což je pozitivní pro správnou hladinu cukru v krvi. Pravidelná konzumace skořicového nápoje minimalizuje její možné nezdravé výkyvy.

Cholesterol pod kontrolou

Voňavé koření je i dokonalým pomocníkem při regulaci správné hladiny cholesterolu v těle. Snižuje hodnoty špatného LDL cholesterolu a triglyceridů, čímž zabraňuje tvorbě ateromů a trombů, které zpomalují tok krve. Tím pádem je skořicový nápoj velice užitečný pro cévní systém a celkové zdraví srdce.

