Losos je velice dobrá, ale drahá ryba. Kvalitního na trhu jen tak nenajdete. Ale můžete jej nahradit mnohem zdravější a levnější alternativou, kterou je možné sehnat prakticky všude, podívejte.

Losos je zdravá ryba, ano. Ale také je to ryba velice drahá, a pokud chcete lososa opravdu kvalitního, museli byste hledat velmi důkladně, jelikož v normálních supermarketech jej nenajdete, i když vám možná prodejci budou tvrdit opak.

Navíc je losos velice tučný. Můžete jej zkusit nahradit například touto rybou. Je mnohem levnější, a dokonce i zdravější než losos.

Video, jak připravit sledě, najdete na Youtube kanále Chutný TV:

Zdroj: Youtube

Sleď místo lososa

Slanečci se do Česka dováží snad již od hlubokého středověku. Patřili mezi postní jídla a byli významnou pochoutkou, ale jak čas plynul, jejich konzumaci se více a více lidí začalo stranit. Jenže to byla veliká chyba, jelikož je to ryba neuvěřitelně zdravá. Konzumace sleďů dodá vašemu tělu opravdu velké množství prospěšných látek.

close info Profimedia zoom_in Sledě je nejlepší konzumovat za studena, jelikož v sobě mají více vitamínů než po tepelné úpravě.

V těchto rybách se vyskytují například kyseliny omega 3 a 6, které regulují hladinu krevního tlaku a zlepšují činnost mozku. Také mají schopnost příznivě podporovat práci nervové soustavy. Ve sledích můžete nalézt tako velké množství vitamínů, především A, D a E. Vitamín A podporuje funkci zraku a vývoj buněk.

Vitamín D se podílí na správném vývoji kostí a zubů, takže pro děti je nesmírně důležitý. Vitamín E pak chrání buňky před volnými radikály a pomáhá zpomalit stárnutí buněk.

Zdraví sledi

Z minerálů můžeme ve sledích najít například draslík, který zbavuje tělo nadbytečného množství vody, zinek, který je důležitý pro plodnost a udržuje funkční stav kostí, vlasů nehtů a pokožky. Tato ryba vám také dodá měď, která podporuje zdravou funkci imunitního systému, takže je pro tělo velice důležitá.

Nejzdravější sledi jsou buď v mražené nebo v chlazené podobě. Pokud totiž nebudou nijak tepelně zpracovaní a budete je konzumovat za studena, mají větší obsah vitamínů, než kdybyste je tepelně zpracovali. Pokud vám dělá problém příliš velká přítomnost soli, můžete si s ní hravě poradit, když slanečky či filety namočíte ve studené vodě.

Zdroje: prodejny.kaufland.cz, zdravopedie.cz