Proč si některé ženy slepují k sobě dva prsty na nohou. Je to geniální Chcete ušetřit vaše chodidla nepříjemných nesnází? Vyzkoušejte slepování prstů k sobě, prozradíme vám, proč!

Slepit si dva prsty na nohou? Možná se vám to může zdát jako zvláštní nápad, ale má to své výhody. Občas stačí jen málo a máte na chodidle otlačeninu, odřeninu, v horším případě i bolestivý puchýř. Často časem někteří jedinci trpí různými deformacemi prstů či kloubů. Za výskytem těchto nepříjemností stojí zpravidla nejen nevhodná obuv, ale i pocení nohou. Co tedy můžete dělat, abyste tyto stavy nemuseli řešit a raději jim úspěšně předcházeli? Vyzkoušejte následující triky, které vám s tím pomohou.

Jak mít dokonale čisté boty a pár dalších vychytávek uvidíte v tomto YouTube videu na kanále Trending Stories:

Zdroj: Youtube

Nejlepší je prevence

Pokud chcete úspěšně předcházet nepříjemným otlakům na chodidlech, myslete vždy na vhodnou a odpovídající obuv. Volte vždy nejen přiměřenou velikost, ale předem zhodnoťte, kam zrovna v botách půjdete a také jak dlouho budete ve zvolené obuvi trávit čas. Bota by nikdy neměla být ani příliš těsná, ani nadměrně volná a nové boty byste měli vždy postupně rozšlápnout, aby vám byly při dlouhodobějším nošení příjemné a pohodlné.

close info Shutterstock.com zoom_in Co je příčinou vzniku otlaků a puchýřů?

Otlaky a puchýře

Hlavním důvodem, proč se na chodidlech zmíněné potíže objevují, je nadměrný tlak a tření svrchní vrstvy kůže. Díky tomu se po čase od sebe oddělí a nově vzniklý prostor se zanedlouho naplní tekutinou, která má ochranný charakter. Vznikne tak puchýř, který v takovou chvíli chrání spodní vrstvy kůže. Tvorba otlaků a puchýřů je také často podnícena i nadměrným pocením nohou.

Slepte si prsty k sobě

Pokud již svá chodidla dokonale znáte a víte, kde se vám často a opakovaně tvoří zmíněné potíže, ochraňte je předem náplastí. Dokonale tak budete minimalizovat riziko možných poranění či případné bolesti. Vyzkoušejte jednoduchý trik a vytvořte si domácí korektor a chránič. Chrání pokožku před tlakem a třením, koriguje překrývající se prsty, a dokonce je částečně navrací do správné polohy. Jednoduše si k sobě do užších bot slepte k sobě náležité prsty. Zpravidla se jedná o prsteníček a prostředníček, jindy zas prostředníček a ukazováček. Budete tak mít prsty pěkně vyrovnané a vyhnete se kožním odřeninám a bolestivým otokům. Doma prsty uvolněte, procvičte a choďte chvíli bosky bez přezůvek.



Lodičky s nižším podpatkem

Ženy by pro svá zdravá chodidla měly zvážit i časté používání bot na vysokém podpatku. Využívejte obuv tohoto typu jen v nutných případech. Myslete na to, že čím jsou boty vyšší, tím jsou chodidla včetně prstů mnohem více namáhaná a vystavená otlakům. Prostě živná půda pro vznik nejen puchýřů, ale i kuřího oka. Pokud tedy sáhnete po botách s vysokými podpatky, neměly by být vyšší než 8 cm. Odborníci a lékaři doporučují jako nejbezpečnější podpatky o výšce 1 až 3 cm. Vyhnete se tak nadměrnému tření nejen na prstech, ale i na patách.

close info Shutterstock zoom_in Pozor na extrémně vysoké podpatky.

Prodyšné ponožky a deodorant

Kromě správně volených bot ochrání vaše chodidla i ponožky z kvalitních materiálů, které dostatečně sají pot. Vyhněte se umělým vláknům. Značnou službu vám udělá i pravidelné používání deodorantů na chodidla či bylinkové koupele.

Zdroje: www.ordinace.cz, www.prozeny.cz, www.svetzeny.cz