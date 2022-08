Modrý čaj má fantastické léčivé účinky. Vypěstujete si ho přitom snadno sami

Pokud jste fanda dobrých a zdravých bylinkových čajů, neváhejte si pěstovat nádhernou trvalku jménem sléz maurský. Má totiž skvělé léčivé účinky a budete z něj moci popíjet báječný čaj modré barvy.

Sléz maurský (Malva mauritiana)

Jedná se doslova o kouzelnou bylinku s mnoha fantastickými přínosy pro lidské zdraví. Původem pochází z oblasti Středomoří a severní Afriky, odkud se dostala i do Evropy. Většinou se pěstuje jako okrasná rostlina pro své tmavě fialové květy. Hodí se nejen do zahrady, ale bude i zajímavou ozdobou všech teras i balkonů. Většinou dorůstá do výšky až 1, 5 metru.

Připravte si čaj ze slézu maurského. Má nádherně modrou barvu a léčí, kudy teče. Zdroj: Shutterstock

Sléz maurský nepotřebuje nijak zvláštní péči

Kdo sléz již pěstuje, tak ví, že toho moc ke správnému růstu nepotřebuje a nejde o žádný zahradnický „majstrštyk“. Semínka můžete během jara zasít přímo do půdy a zanedlouho se dočkáte drobných rostlinek. Jakmile budou mít čtyři pravé listy, měli byste je vyjednotit, aby se lépe rozrůstaly. Květů se dočkáte hned počátkem léta a při dobrém počasí si jich budete moci užívat až do října.

Květy slézu maurského můžete sbírat od června až do října. Zdroj: shutterstock.com

Proč je sléz považován za léčivku

Sléz je váženou bylinkou a užitečná je opravdu celá. Sbírají se nejen květy, ale i listy a nať. Rostlina totiž obsahuje poměrně vysoké množství slizových látek, tříslovin, organických kyselin, vitamíny A, B i C, silice, šťavelan vápenatý, pektin a cukry. Květy navíc obsahují antokyanové barvivo zvané malvín. Sléz posiluje imunitu, má protizánětlivé účinky a zároveň se jedná o skvělé přírodní analgetikum, které vás zbaví mnoha bolestí.

Jen buďte opatrní, protože maximální doporučená denní dávka je přibližně 5 g sušené byliny denně. Pokud byste slézu zkonzumovali větší množství, mohl by působit jako laxativum, tedy projímavě.

Sléz je blahodárný pro pokožku

Trápí vás různé vyrážky, ekzémy, lupenka či akné? Udělejte si slézový odvar a dělejte si z něho pravidelně obklady. Stejně tak uklidní spálenou kůži od slunce nebo po štípnutí hmyzem. Velice úspěšně urychluje hojení běžných povrchových poranění, zanícených ran a obnovuje růst nových buněk pokožky.

Nasušené květy slézu maurského skvěle využijete i v zimě proti virózám. Zdroj: Shutterstock

Sléz vám zajistí zdravé dýchání

Pokud vás obtěžují časté záněty průdušek, zahleněné plíce, chrapot či kašel, nebo snad dokonce astma, pomůže vám pravidelné popíjení čaje se sušených květů.

Harmonizace trávicího systému

Bylinu můžete plnohodnotně využít i na zažívací problémy. Je výborným pomocníkem při léčbě žaludečních a střevních vředů a nemocného dvanáctníku. V tomto případě je skvělý čaj z listů.

Sléz to umí i s očima

Trpíte syndromem suchého oka? Vychlazený odvar můžete využít k pravidelným výplachům očí nebo jako zklidňující obklady, které vám naopak pomohou od nadměrného slzení. Stejně tak vás dokonale zbaví nevzhledných kruhů pod očima, a to díky pastě, kterou si snadno připravíte z rozdrcených suchých listů a pár kapek vody. Pastu naneste na inkriminovaná místa, nechte tak 3 minuty působit a na závěr smyjte vlažnou vodou.

Původní obyvatelé severní Afriky využívali sléz maurský také jako přírodní barvivo látek a mnohých pokrmů Zdroj: Shutterstock.com / Konrad Weiss

Zajímavost na závěr

Původní obyvatelé severní Afriky využívali sléz maurský také jako přírodní barvivo látek a mnohých pokrmů, kterým rostlina dodala jedinečnou chuť i vzhled. Dodnes je sléz maurský využíván světovými kuchaři jako zajímavá jedlá dekorace.

