Sléz maurský je nádherná trvalka, která má skvělé účinky. Máte ji na zahradě?

Ohromí vás nejen svými nádhernými růžovofialovými květy, ale také pozitivními účinky na naše zdraví. Sléz maurský možná máte na zahrádce, zkuste ho využít i jako léčivku.

Jak už jméno této rostliny napovídá, pochází ze severní Afriky, odkud se dostala do Středomoří. Pro svou neobyčejnou krásu a zbarvení je velice oblíbená u mnoha majitelů zahrad či rozkvetlých balkónů, ovšem naši předkové ji používali i jako léčivou rostlinu. Existuje mnoho druhů slézu, které se od sebe odlišují především zbarvením květů, můžeme tak obdivovat sléz nejen s fialovými květy, ale také růžovými, nachovými, temně fialovými, najdou se však i rostliny s květy bílými.

Květy slézové růže mají širokou barevnou paletu. Zdroj: Profimedia

Rozzáří zahradu

Pokud vás jeho krása nalákala k pěstování, nečeká vás nic náročného. Na jaře během března nebo dubna už můžete semínka vysít ven do volné půdy, jakmile vyklíčí, povyrostou a na rostlince se objeví čtyři pravé listy, sadbu je nutné vyjednotit. Můžete si však klasickým postupem předpěstovat i sazeničky. Sléz maurský dorůstá až do výšky zhruba 150 cm, květy se objeví na začátku léta a vydrží až do října, jsou výrazné, krásně zbarvené a rozzáří každou zahradu.

Čaj můžete využít vnitřně i zevně. Zdroj: Profimedia

Zdravé dýchání a trávení

Věděli jste, že v severní Africe využívají květy slézu pro přírodní barvení látek? Kromě toho především využívají jeho prospěšné účinky na lidské zdraví. Květy a listy se sbírají za květu během suchého dne, kdy neprší a používají se čerstvé nebo sušené. Při nemocech dýchacího ústrojí pomáhají květy, problémy se zažíváním pomohou vyřešit listy. Nejlepší je připravit si ze slézu blahodárný čaj. Stačí lžičku květů zalít 250 ml vroucí vody, nechat 5 minut vyluhovat a scedit. Pijte čaj teplý asi 3 až 5 krát denně. Bylinkáři jej doporučují při zahlenění plic, zánětu průdušek, ale také pokud trpíte silným chrapotem, obtěžujícím kašlem, trápí vás astma či jiné infekce. Bylinu můžete využít i pokud máte trávicí potíže, třeba vředovou chorobu žaludku a dvanáctníku, při zánětech dutiny ústní či vředové chorobě střev.

Báječný je i sirup ze slézu. Stačí jej naložit do sklenice s cukrem ve vrstvách. Zdroj: Profimedia

Obklady očí

Čaj se dá využít i pro zevní ošetření, jako koupele očí a obklady při vyschnutí slzení, tzv. syndromu suchého oka. Sléz pomůže i na opačný problém - slzení očí. Čajovou lžičku slézových květů a máty peprné přelijte šálkem vařicí vody, nechte 10 minut vyluhovat a přeceďte. Obklady přikládejte 3x týdně. Vyřeší i kruhy pod očima, stačí si připravit pastu z práškovaných listů slézu a trochy vody. Pastu nanášejte na postižená místa, nechte působit asi 3 minuty a opláchněte čistou vodou.

Zdroje: nasregion.cz, bylinky21.eu