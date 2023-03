Rýma a kašel: Tato nádherná trvalka vyžene hlen z těla a zlikviduje zánět

Jste nachlazení? Máme pro vás tip na přírodní lék, který vám uleví. Navíc je to nádherná rostlina, kterou si snadno vypěstujete na své zahradě. Znáte sléz maurský a jeho účinky?

Možná jste ho viděli na venkovských zahradách, kde se často tyčí podél plotů a ukazuje své krásné fialové květy. I přes jejich výraznost málokoho napadne, že má tu čest s léčivou bylinkou, která pomáhá při nachlazení. A skutečně – sléz maurský je totiž přírodním lékem na nemoci dýchacích cest. Ulevuje při chrapotu, dráždivém kašli, zánětu hrtanu, zahlenění nebo problémech s hlasivkami. A aby toho nebylo málo, je první pomocí při zánětech jícnu, žaludku a střev. No není to skvělá bylinka?

Na co všechno vám pomůže sléz maurský? Odpověď najdete ve videu:

Kytka polních cest

Podle botaniků existuje 30 druhů slézu. Nejvíce se mu daří v Asii a Středomoří. V České republice narazíte horko těžko na pět druhů, patří k nim jak rostliny, tak i keře se střídavými dlanitými listy a křiklavě fialovými květy. Bylinkáři nejvíce využívají účinků slézu maurského, slézu velkokvětého, slézu přehlíženého a slézu lesního. Sléz maurský uvidíte růst na mezích, stráních, křovinách a rumištích. Pokud překonáte pohodlnost a nasbíráte si květy a listy slézu, získáte tak úžasného parťáka proti rýmě, kašli, hlenu a zánětům.

Sléz maurský najdete i volně v přírodě. Zdroj: Profimedia

Zdroj vitaminů s bonusem

Výhodou slézu je jeho velký podíl vitaminu C, který funguje jako životabudič. Bylinka má příjemnou chuť a je vhodná pro děti i staré lidi. Pro malé marody má ještě jednu speciální kouzlo: Když sléz zalijete horkou vodou, nápoj okamžitě zmodrá. Jakmile ho necháte delší dobu louhovat, získá klasickou bylinkovou barvu. Takovou proměnu spousta dětských zvědavců ocení. A co všechno si můžete ze slézu připravit?

Kloktadlo pro rychlou úlevu

Zalijte 1 kávovou lžičku slézu ¼ litrem vroucí vody. Nápoj nechte 15 minut louhovat. Jakmile horkost opadne a nápoj je vlažný, můžete ho použít jako kloktadlo. Ulevuje při silném kašli a zánětu horních cest dýchacích. Kloktejte 3krát denně. Uleví se vám!

Něco navíc: Kloktadlo se dá využít i jako dezinfekční prostředek na drobná poranění kůže.

Kloktadlo urychlí léčbu nachlazení. Zdroj: Profimedia

Čaj ze slézu maurského

Na vykašlávání je ideální slézový čaj. Květy slézu totiž obsahují speciální slizy, které brání dráždění sliznic dýchacích cest a také dávají stopku dráždivému kašli. Čaj si připravíte podobně jako kloktadlo – tedy dáte do hrnku lžičku slézového květu a přelijete ho 250 ml vroucí vody. Nápoj nechte pět minut odpočívat a poté zceďte. Čaj pijte 3 – 5krát denně.

Něco navíc: Vychladlý čaj můžete použít i k vymytí unavených očí.

Slézový čaj pomáhá proti kašli, nachlazení a rýmě. Zdroj: Profimedia

Slézový sirup

Máte ho hotový raz dva a výborně funguje na kašel. Využijte toho a připravte si ho do zásoby.

Jak na to: 30 květů a listů slézu přelijte 500 ml vroucí vody. Směs nechte 24 hodin louhovat. Poté sceďte a do tekutiny přidejte 300 g cukru. Vše povařte na mírném ohni asi 20 minut. Hotový sirup přelijte do lahviček a používejte je proti kašli.

Něco navíc: Slézový sirup výborně působí na sliznice, takže ho můžete s klidným svědomím využít jako přírodní lék při potížích s dvanácterníkem, žaludkem, střevy, zkrátka celým trávicím ústrojím.

Sirup ze slézu maurského patří do domácí lékárničky. Zdroj: Profimedia

Bylinné obklady

Když už jste si květy slézu nasbírali, tak je pořádně využijte! Sléz ulevuje při ekzémech, svědění kůže nebo sluneční alergii. Jak si je připravíte: Do kastrolu dejte 50 g květů slézu a 50 g natě macešky rolní. Vše zalijte 250 ml studené vody a nechte 2 hodiny louhovat. Před použitím směs nahřejte a použijte jako kožní obklady.

Zdroje: www.bylinkyprovsechny.cz, www.vitalita.cz,