Ne nadarmo se o česneku mluví jako o superpotravině. Vždyť jej kromě jeho vynikající chuti zdobí také mnoho léčivých schopností. Dokonce je známo, že se jedná o jedno z nejsilnějších přírodních antibiotik na světě. Snad všichni jsme ale zvyklí vyhazovat jeho slupky. Pozor na to, je to chyba.

Loupání česneku je otravná práce - zjednodušte si ji podle youtubového videa od Kutila Adama:

Spousta prospěšných látek

Česnek dosahuje tak vynikajícího vlivu na lidské zdraví díky obsahu mnoha léčivých a prospěšných látek. Jednou z nich je například snad nejznámější allicin, jenž podporuje imunitní systém, reguluje hladinu cholesterolu v krvi a pozitivně působí také na kardiovaskulární systém. Dále se můžeme při konzumaci česneku spolehnout na přísun vitamínů A, B1, B3, B5, C, E a dalších. Z minerálů pak jde hlavně o selen a jód.

Klíčky pro zdraví

Jednou z důležitých částí česneku jsou ale také jeho klíčky, které mnozí odstraňují v domnění, že si tím zajistí lepší stravitelnost a hlavně předejdou možným žlučníkovým problémům. Jenomže právě tato drobná součást každého stroužku v sobě obsahuje vysokou dávku antioxidantů, které se postarají o pomalejší stárnutí buněk včetně těch kožních. Přeneseně tak lze konstatovat, že česnekové klíčky mají pozitivní dopad na náš svěží vzhled.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Z česneku lze využít doslova všechno.

Velké překvapení: nevyhazujte ani slupky!

A co dál? Ani klíčky to totiž ještě zdaleka nekončí. Jsou tady právě slupky, které považujeme za odpad a také s nimi tak nakládáme. Nevědomě tak vyhazujeme spoustu vynikajících látek, které by nám mohly ještě hodně pomoci. Jenomže, jak je z takových slupek dostat? Poměrně snadno, jak zdůrazňují odborníci.

Antioxidanty do polévky

Slupky, stejně jako ostatní části česneku, obsahují již zmíněné vitamíny a minerály. Proto určitě neuděláme chybu, když budeme konzumovat i tuto jeho část.

Slupky, vyvařené například do polévky, uvolní fenoly a antioxidanty, ale také látky, které působí protizánětlivě a pomáhají zmírnit například bolesti kloubů. Česnekové slupky tedy nejsou odpad, ale skvělý materiál, díky němuž získáme ještě více prospěchu, a to včetně antibakteriálního a antivirového vlivu.

Proti rakovině?

Některé studie dokonce podporují myšlenku, že česnekové slupky obsahují látky, jež mohou mít preventivní protirakovinný účinek, respektive jsou schopny neutralizovat škodliviny v těle a napomáhat jejich včasnému vylučování tak, aby nemohly ohrozit zdraví člověka. Můžeme hovořit také o detoxikační schopnosti.

Tuto často opovrhovanou část česneku lze využít buď stejně jako stroužky, nebo i samostatně - a to s velkým úspěchem.

