Slupky od brambor ve většině domácností končí v koši. Podle britských vědců je to ale škoda. Proč?

Poslední výzkumy Britů totiž prokázaly, že bramborové slupky obsahují velké procento vitaminu C. Dokonce daleko větší, než je v zelí, banánech či oříšcích. A to je co říct! Proto většina hospodyněk stojí před dilematem – loupat či neloupat? Pokud brambora vypadá pevně a zdravě, tak určitě neloupat. Neudržíte-li škrabku v klidu, tak hlízy oloupejte, ale slupky použijte jako jídlo, léčivo nebo úklidový prostředek. Tady je inspirace.

V příspěvku autora Natural Health Remedies zjistíte, jak využít bramborové slupky pro své zdraví a krásu. Více na kanále YouTube.com.

Prevence proti rakovině

V bramborových slupkách je kromě vitaminů i velké množství antioxidantů, antokyanů a kyseliny chlorogenové, která je známá, že chrání tělo před růstem rakovinových nádorů. Proto slupky nikdy nevyhazujte a udělejte si z nich třeba luxusní chipsy. Jak na to: Bramborové odřezky umyjte, osušte a rozvrstvěte na pekáč vystlaný pečícím papírem. Chipsy pokapejte olejem, posypte solí, bylinkami a nechte zapéct. Jsou křupavé a výborné třeba s jogurtovým dipem!

Slupky od brambor jsou plné živin.

Potlačí šediny

Mimochodem, víte o tom, že bramborové slupky jsou přírodní barvou na vlasy? Alespoň to říkají ti kteří dávají přednost kosmetice bez chemie. Zkuste to také: Slupky dejte do hrnce s vodou a povařte půl hodiny. Jakmile odvar vychladne, zceďte ho a použijte coby oplach při mytí vlasů. Při častém použití vám začnou kadeře tmavnout. A to je přesně to, co potřebujete například k zarytí šedin!

Slupky od brambor dodají šedivějícím vlasům tmavší odstín.

Poslouží jako náplast

Bramborové slupky mají silná antibakteriální účinek. Proto jsou využívány i jako první pomoc při popáleninách a úrazech. Pokud jste si třeba spálili prst při vaření, okamžitě si na něj dejte bramborovou slupku, která ránu okamžitě zklidní a napomůže k její rychlejší regeneraci. Slupky zároveň fungují i jako bělidlo pigmentových skvrn. Pokud tedy nějakou máte, potírejte ji vnitřní stranou bramborové slupky. Uvidíte, že časem vybledne.

Zdroje: https://hobby.instory.cz, https://zakrasnejsivimperk.cz