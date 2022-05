Proč naše babičky trhaly smrkové výhonky: Připravovaly z nich lék na 5 neduhů

Víte, který zelený poklad si nosily domů naše babičky z lesa v květnu a červnu? Smrkové výhonky. Jsou to jasně zelené nové přírůstky stromů plné léčivé síly. Víte, jak připravit ze smrkových výhonků sirup a co pak s ním?

Léčivý smrkový sirup z výhonků

Jsou plné vitaminu C a minerálních solí. Řeč je o aromatických výhoncích smrků. Látky ve výhoncích jsou také plné antioxidantů a posilují imunitní systém lidského těla. Silice ve smrku pomáhají prokrvení.

O vysokém obsahu éterických olejů není třeba pochybovat, právě výrazná vůně jehličnanů se v těchto olejích ukrývá. Smrk se na našem území vyskytuje hojně a sirup z výhonků býval dříve běžně používaným domácím lékem na průdušky, kašel, nachlazení, ale také na zmírnění bolestí či revma. Podle bylinkářů také očišťuje tělo a napomáhá toku lymfy, což souvisí právě s imunitním systémem. Myslíte, že to stojí za zkoušku? Nasbírejte výhonky a směle do toho!

Mladé zelené výhonky smrku jsou skvělé na léčivý sirup. Zdroj: Profimedia

Jak se používá sirup ze smrkových výhonků?

Smrkový sirup můžete používat preventivně, ale ve dvou týdenních cyklech. Dva týdny užívání jedné lžičky sirupu denně vystřídejte dvěma týdny pauzy. Sirup se samozřejmě také používá při akutních problémech. Obecně je vhodný při nachlazení, kdy jej užívejte 4x denně po lžičce. Pamatujte na to, že v užívání byste měli dodržovat přestávky.

Vyrobte si vlastní sirup ze smrkových výhonků

Na výrobu domácího sirupu budete potřebovat větší zavařovací sklenice, několik hrstí natrhaných a ve studené vodě opraných smrkových výhonků, cukr a chemicky neošetřený citron, abyste jej mohli použít i s kůrou.

Dodržování přesného poměru v tomto receptu není nutné. Dělá se prostě od oka ze tří až pěti hrstí výhonků.

Vyrobte si vlastní smrkový sirup. Zdroj: Profimedia