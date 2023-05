Tento čistič plic vyžene všechny hleny z nosu i krku. Pospěšte si, teď roste!

Je čas posbírat první dary lesa. Nejde ale o houby ani ovoce. Právě nyní můžete sbírat smrkové výhonky, které jsou nejen jedlé, ale lze z nich přichystat také skvělý lék. Ten vám pomůže nejen při kašli a nachlazení, ale také podpoří obranyschopnost a chutná, i když nejste zrovna nemocní.

Zdroje: www.prozeny.cz, living.iprima.cz

Smrkové výhonky nejen voní

Vylepšete svoji domácí přírodní lékárničku o skvělý prostředek, díky němuž se zbavíte rýmy i hlenů, které doprovázejí nachlazení. Fantastická zelená voňavá medicína se připravuje z jarních přírůstků mladých smrků.

Smrkové výhonky lze však také běžně konzumovat. Inspiraci a návod na to, jak sbírat i zpracovat smrkové výhonky, najdete v následujícím videu. Nezapomeňte si zapnout titulky, videopříspěvek obsahuje řadu cenných informací:

Co smrk léčí?

O něco běžnější je u nás sirup, který lze vyrobit z těchto výhonků. Slovní hříčkou je pak jeho lidový název "smrkáč". Díky obsahu vitaminu C, antibakteriálních látek i silic, které tiší bolesti a pročišťují lymfatický systém, čímž podporují obranyschopnost, mají podle vědců i protizánětlivé schopnosti. Proto je tento sirup vhodným lékem také při nachlazení. Především ulevuje od zahlenění, což je velký problém hlavně u dětí a seniorů, kteří mohou mít potíže s vykašláváním.

Smrkové výhonky můžete zpracovat rychle a jednoduše. Za několik týdnů už se můžete těšit na voňavý a hlavně léčivý smrkový sirup.

Smrkový sirup pomůže při kašli i rýmě Zdroj: HETIZIA / Shutterstock.com

Příprava sirupu ze smrkových výhonků

Příprava sirupu je velmi jednoduchá. Po nasbírání a proprání výhonků si nachystejte cukr a na plátky nakrájený chemicky neošetřený citron, případně obyčejný krájený citron, ale zbavený kůry. Do větší sklenice navršte ve vrstvách výhonky, cukr a citron. Poslední vrstvou by měl být cukr. Následně sklenici uzavřete a položte na slunné místo, kde by se měly výhonky macerovat alespoň tři týdny. Pak sceďte vzniklou tekutinu, naplňte jí sklenice nebo lahvičky a užívejte po lžičkách.

Sirup se také doporučuje po prodělané nemoci, pro podporu doléčení organismu a jako prevence.

Během nachlazení užívejte denně jednu až tři lžičky. Preventivně se doporučuje užívat jednu lžičku denně. Sirup se hodí do müsli i nápojů. Pokud je pro vás vůně jehličí až příliš intenzivní, spolkněte lžíci sirupu a zapijte vodou nebo jinou tekutinou.