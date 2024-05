Objevila Britka Ameriku? Skoro. O tom, jak šneci zlepšují a omlazují pleť, se ví už dávno. Britská hospodyňka však šokovala uživatele Tik Toku, kteří tento slizký fígl neznají. Co říkají o šnečím slizu vědci, jak pomáhá zlepšit pleť a proč ti ze zahrady nejsou stejní jako v kosmetickém salonu?

Staronový šnečí boom v kosmetickém průmyslu

Je to tak, šneci jsou požehnání pro pleť a říká se, že i pro klouby. Používání šneků není novinkou, i když v kosmetickém průmyslu jde o trend, který se objevil až nedávno. Používání šneků je ale praktikou, kterou doporučuje například i čínská medicína a šneky pro krásu a mladistvost pokožky používali i staří Řekové.

V některých kosmetických salónech se nyní můžete nechat oddat ne rukám zkušeného maséra nebo prstům precizní kosmetičky, ale slizu šneků. V příspěvku z YouTube kanálu Inside Edition se můžete podívat, jak to vypadá v praxi.

Šneci: Kudy lezou, tudy zlepšují pleť

Kosmetika se šneky produkovaným mucinem se dostala do regálů specializovaných obchodů také u nás. Trendy jsou především kosmetické výrobky pocházející z Koreje, nicméně podobné produkty tu již byly a nejspíš opět budou v nějaké další proměně.

Šneky produkovaný mucin je považovaný za skvělou látku podporující především regeneraci, minimalizaci jizev a také velmi žádaný omlazující efekt, který tedy konkrétně spočívá ve zlepšení kožní pružnosti. Mucin totiž obsahuje velké množství kyseliny hyaluronové a glykoproteinů, které umí redukovat jemné vrásky.

Pokožka je lépe hydratovaná a zároveň také čistá. To proto, že šnečí mucin obsahuje přírodní exfoliační látky odstraňující staré buňky.

Pokud se hodláte zanořit do nekonečných vod šnečích produktů, najdete na trhu nejen krémy a tělová mléka, ale také séra, pleťové masky, kosmetiku určenou pro čištění pleti a celé sety těchto produktů. U těch pak kromě ceny můžete hodnotit také to, zda se ke hlemýžďům ten který výrobce chová ohleduplně nebo ne.

Nutno dodat, že Číňané, Řekové ani Korejci nespoléhají jen na prastaré postupy a lidovou medicínu. Pozitivní efekt mucin podpořila například studie Šneci a kůže: Systematický přehled účinků produktů na bázi hlemýžďů na zdraví kůže publikovaná v říjnu roku 2023 v časopise Journal of Intergrative Dermatology či jiná práce v časopise Journal of Drugs in Dermatology z dubna roku 2013, která zkoumala hojení a regeneraci pokožky poškozené slunečním zářením.

Tuto byste našli pod názvem „Účinky filtrátu ze sekretu druhu Cryptomphalus Aspersa na kůži poškozenou působením UV záření“

close info Shutterstock zoom_in Šneka si můžete najít i na zahradě. Je ale dobré, dát si ho i na obličej?

I zahradní šneky můžete vyzkoušet, ale...

Pokud však chcete, nemusíte si pořizovat speciální kosmetiku. Účinky mucinu můžete vyzkoušet sami na sobě, a to kdykoli po dešti. Je to nějaké zaklínadlo? A šnečí mucin by jindy nefungoval? To vůbec ne.

Po dešti ale jistě najdete na zahradě množství zahradních šneků, které můžete nechat po své kůži lézt. Kam si budete ulovené šneky přikládat, je jen na vás.

Má to jen malý problém. Šneci ze zahrady nemusejí být čistí, mohou přenášet nejen parazity ale i patogeny nebo zbytky pesticidů či látek, po kterých jednoduše neprahnete. Zatímco v kosmetickém centru, kde šneky nabízejí, mají hlemýždě pěstěné a v rámci možností čisté. Bezesporu i výrobky se šnečím slizem jsou hygienické a nezávadné.

Zdroje: styl.instory.cz, express.co.uk