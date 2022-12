80% úspěchu při hubnutí je snídaně: Takhle by měla vypadat pro ženy nad 50

Víte, že snídaně je neobyčejně důležité jídlo? Netrapte tělo zbytečným hladověním, ale soustřeďte se na kvalitní a vhodné potraviny. Zvláště u žen, kterým už bylo padesát, je správné stravování důležité a může pomoci nejen k udržení, ale i k redukci váhy. Hubňte zdravě a bez hladovění. Které potraviny vám pomohou?

Zdroje: www.youtube.com, www.bezhladoveni.cz

Co je zdravá snídaně a proč je důležitá?

Rad a triků na to, jak hubnout, je celá řada. Snídaně jsou často opomíjeným jídlem. Ale zcela neoprávněně. Právě ráno máme možnost dát si kvalitní výživné jídlo.

Podívejte se na krásně a věcně zpracované video z YouTube kanálu „Vím, co jím“:

Vyvarujte se hladovění, nevynechávejte ani snídani

Variant je ohromné množství a právě video vám napoví, co všechno můžete kombinovat a jak. Vyberte si potraviny, které vyhovují právě vám. Omezovat se jen na několik málo potravin není praktické.

Kvalitní snídaně je také základ, když se snažíte zhubnout. Cílem by totiž nikdy nemělo být hladovění nebo jednotvárná dieta, která omrzí a je dlouhodobě neudržitelná. Následuje jo-jo efekt a shozená kila jsou hned nahoře i s pár dalšími navíc.

I když lze takové snídaně doporučit každému, ještě důležitější a vhodnější jsou pro ženy starší padesáti let. V této době přicházejí značné hormonální změny, které podstatně znesnadňují regulaci i udržení dosavadní tělesné váhy. Vyvážený jídelníček začíná samozřejmě snídaní, a proto odborníci doporučují věnovat pestrosti a vhodnosti potravin pozornost.

Žitné a grahamové výrobky jsou vhodné i na snídani. Zdroj: Pernerka Mouka 2019

Jaká snídaně může pomoci hubout ženám nad 50?

Naučte se snídat kvalitně. Podle „Vím, co jím“ by měla být snídaně zhruba 20 až 25 % našeho denního energetického příjmu. Snídat bychom také měli už do hodiny po probuzení, odkládání není na místě. Proto si dejte alespoň maličkost, která zabrání hladovění a zajistí tělu alespoň nějakou energii.

Důležité jsou rozhodně sacharidy, bílkoviny a kvalitní tuky. Z tuků vybírejte opravdu ty nejkvalitnější. Především zařaďte do jídelníčku ořechy a semena. Máslo i margarín je možné používat, ale celkově by tuky měly představovat maximálně 30 % celkového denního energetického příjmu.

Ořechy a různá semínka jsou zdrojem kvalitních tuků. Zdroj: shutterstock.com

Nemusíte se proto vyhýbat ani tučným mléčným výrobků, jen pamatujte na množství. Neochucené tvarohy, kysané mléčné produkty i sýry jsou jistě vhodné. Dalšími zdroji proteinů jsou rozhodně i vejce a kvalitní uzeniny, ale těch by skutečně nemělo být mnoho.

Tvaroh, sýry a kysané mléčné výrobky zařaďte do jídleníčku už ráno. Zdroj: Shutterstock

Pečivo vybírejte takové, které je bohaté na vlákninu. Ideální jsou žitné či grahamové výrobky.

Ke snídani, ale i jiným pokrmům, patří i nápoje. Vyzkoušejte různé bylinné čaje, vhodná je například také melta nebo ředěné neslazené ovocné šťávy. Musíte-li sladit, použijte třeba čekankový sirup nebo stévii.