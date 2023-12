Chcete si co nejdéle uchovat mozek v dobré kondici? Proti případné brzké demenci vás ochrání kromě jiného i správná snídaně.

Přestože byla konzumace vajíček v minulosti spíše nedoporučovaná, dnes je tomu jinak. Kdysi se věřilo názoru, že jejich nadměrná konzumace vede ke zvýšeným hodnotám nezdravého cholesterolu v krvi. Postupem času se však zjistilo, že tomu tak úplně není. Naopak se došlo k závěrům, že jsou nejen bohatým zdrojem mnoha živin, ale dokonce prospívají funkci mozku a zvyšují jeho výkonnost.

Jak udělat za 10 minut tři vejce do se podívejte se v tomto YouTube videu na kanále Těhotnej kuchař:

Zdroj: Youtube

Jak začít den plný energie?

Pokud chcete být celý den svěží jako rybička, nastartuje svůj den sklenicí čisté vody. Pití vody po ránu je prospěšné pro celé tělo. Pomáhá rychlejšímu metabolismu a detoxikaci. Působí preventivně proti zánětům a ředí kyseliny, které se nakonec dostanou do ledvin. Voda urychlí vyplavení odpadních látek. Potvrzují to i slova lékařky Mony Bahouth, docentky neurologie na Johns Hopkins University School of Medicine: „Vždy ráda začínám den velkou sklenicí vody. Prostě vás to dobře nastartuje, zabrání dehydrataci a umožní průtok krve do mozku."

close info 123RF zoom_in Pokud chcete dopřát to nejlepší vašemu mozku, připravte si po sklence vody vaječnou snídani.

Na mozek fungují vajíčka

Pokud chcete dopřát to nejlepší vašemu mozku, připravte si po sklence vody vaječnou snídani. Vejce totiž obsahují mnoho užitečných látek jako například kvalitní bílkoviny, antioxidanty lutein a zeaxantin a také vitaminy A, D, E, B2, B5 a B12. Je v nich také cholin, což je základní živina pro vývoj a správné funkce mozku.

Slovo odborníka

„Konzumace cholesterolu samotného ani konzumace vajíček nijak nesouvisely s vyšším výskytem demence nebo Alzheimerovy choroby. Naopak konzumace vajec souvisí s lepšími výsledky v neuropsychologických testech čelního laloku a rozhodování… častá konzumace vajec nezvyšuje riziko onemocnění poruchami paměti,“ tvrdí profesor Jyrki Virtanen z Východofinské univerzity. A chcete znát i další výhody?

Lepší imunita

Pravidelná konzumace vajec vám může vylepšit i imunitu, díky níž se vaše tělo lépe vyrovná s některými infekcemi a případnými nemocemi. Stačí jíst i 1 vejce denně, je v něm obsaženo 22 % RDA selenu, což je živina, která napomáhá podpořit imunitní systém a regulovat hormony štítné žlázy.

Snížené riziko srdečních nemocní

Vhledem k tomu, že vejce napomáhají tělu zvyšovat dobrý HDL cholesterol, který chrání srdce a cévy před účinky špatného LDL cholesterolu, jež přepravuje molekuly tuku do jejich stěn a způsobuje aterosklerózu.

close info Shutterstock zoom_in Pravidelná konzumace vajec vám může vylepšit i imunitu

Lepší pokožka a vlasy

Díky pravidelné konzumaci vajec se také dočkáte lepší kvality pokožky a vlasů. Je to díky vysokému obsahu vitamínů skupiny B, které zároveň prospívají zdraví očí a jater.

Zdroje: www.today.com, www.daolymail.com, www.bety.cz