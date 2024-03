Stárnutí je proces, který nezastavíme. Můžeme, a dokonce bychom měli, tedy alespoň zkusit zpomalit nástup jeho příznaků. Jde to mnohdy poměrně snadno, a dokonce i příjemně. Proti nástupu stařecké demence můžeme například bojovat i chutnou snídaní.

Snídaně je základem dne a pokud navíc dodržíme několik poměrně snadných pravidel, může se zároveň stát také vynikající prevencí proti vzniku a rozvoji hned několika zásadních zdravotních problémů. Můžeme si tedy vybrat, zda se nasnídáme bez rozmyslu nebo si pochutnáme a ještě posílíme svoje zdraví. Není to těžké rozhodování…

Jídlem proti demenci! Jak? Poradí vám video z kanálu Goodful na youtube:

Zdroj: Youtube

I nápoj může pomoci

Nejprve je třeba si uvědomit, že tělo nepotřebuje jen jídlo, ale také vodu, případně jiný vhodný nápoj ke své hydrataci. Bez toho nemůže správně fungovat. Každá snídaně by tedy rozhodně měla obsahovat tekutiny. Kromě zmiňované vody jsou vhodné například bylinkové čaje nebo čerstvé ovocné šťávy. Velmi vhodná je například šťáva z hroznů, která obsahuje polyfenoly, jež se postarají o rychlejší přenos nervových signálů mezi neurony, zlepšují paměť a urychlují proces učení.

Neměli bychom ale volit uměle doslazované a průmyslově vyráběné limonády a podobné šťávy. Pamatujme si, že příroda dobře ví, co nám nabízí a také proč to dělá.

Snídaní proti demenci

Co si dát ke snídani, abychom už od rána zahájili pokud možno úspěšný boj se stárnutím mozku a předešli vzniku stařecké demence (a nejen té stařecké?) Připomeňme si, co potřebuje mozek ke svému fungování. V první řadě je to energie. Pro mnohé bude možná překvapením, že celou pětinu přijatých kalorií spotřebuje mozek. Dopřejme mu ji v kvalitním balení.

Když pečivo, tak celozrnné

Většina z nás si ke snídani neodpustí pečivo. Můžeme si jej dát, ale měli bychom dobře vybírat. Celozrnné tousty jsou například na rozdíl od obyčejných bílých rohlíků velmi vhodné. Kromě výživných látek, obsažených v případných semínkách a všech složkách zrna, v něm najdeme také tuky, které pomohou tělu s přísunem energie. Doplníme-li jej například avokádovou pomazánkou, uděláme pro svůj mozek to nejlepší.

Čím červenější, tím lepší

Mezi vhodné potraviny, jimiž můžeme zdravě začít den, patří také ovoce. Jaké? Jednoduše řečeno: čím barevnější, tím lepší. Má to svůj logický základ. Zvláště oranžové a červené ovoce (ale i zelenina) obsahuje velké množství karotenoidů, které snižují riziko demence a posilují mozkovou činnost. Vynechat bychom neměli ani listovou zeleninu, ale připravovat si špenát ke snídani patrně nebudeme.

Bobule v jogurtu jsou ideální

Letní období bude jako stvořené pro sběr a také konzumaci nejrůznějších bobulí. Ať už jsou to borůvky, brusinky, maliny a další, věřte, že pomohou vašemu mozku nejlépe, jak to dokáží. A zvládnou toho opravdu hodně. Můžeme si je přidat do jogurtu a vynikající zdravá snídaně bude na světě za pár sekund.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Prevenci demence ve stáří se však můžeme věnovat již v mládí.

Přidejte hrst oříšků a vejce

Jistě jste slyšeli o omega3mastných kyselinách. I ty mozkové činnosti prospívají, a tak bychom je tělu neměli upírat. Odkud je nejlépe získáme? Jde hlavně o vajíčka, ořechy, lněná či konopná semínka nebo tučnější rybí maso. Je tedy zřejmé, že i vaječná snídaně poslouží velmi dobře.

Energie v přírodním balení

Pokud máte rádi banány, nebojte se je zařazovat do svého jídelníčku, i toho ranního, co nejčastěji. Rychlý přísun energie, kterou tělu dodají, nastartuje také mozek. Navíc obsahují spoustu výživných látek a prvků, které se na činnosti mozku také pozitivně podepíší.

Kakao pro lepší ráno

Stejně jako hroznová šťáva, obsahují flavonoidy také další potraviny. Výjimkou není ani čokoláda. I když si ke snídani asi nedáte tabulku této sladké pochoutky, hrnek kvalitního kakaa odvede svoji práci také dobře. Volíte-li sladkou snídani, přidejte do ní trochu skořice. Toto voňavé koření likviduje takzvané tau proteiny, které se v těle objevují při problémech s Alzheimerovou chorobou. Například na ovesnou kaši se skořice hodí výborně.

Ještě nevíte, co si dát zítra k snídani? Možností je nepřeberné množství, stačí se zamyslet a kombinovat s vtipem.

Zdroje: www.uhhospitals.org, eshop.alfafit.cz, www.aazdravi.cz