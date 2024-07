Jídlo je energie, ale také lék. Tyto pokrmy vás nasytí a zároveň podpoří i vaše trávení.

Snídaně je podle výživových terapeutů jedním z nejdůležitějších jídel celého dne. Proto je problém, když tento „hlavní chod“ dobrovolně vynecháte. Tělo se vám za to po pomstí únavou, poklesem výkonnosti a nervozitou.

A to není všechno! Dřív nebo později vás začnou trápit různé chutě, takže nakonec sníte všechno, co vám padne pod ruku. A věřte, že to nebudou žádné zdravé věci!

Nevíte, co k snídani? Inspirujte se příspěvkem autora Horizons Health, který vám ukáže deset verzí zdravých snídaní. Více na kanále YouTube.com.

Zdroj: Youtube

Zdravá snídaně

Ranní jídlo byste proto neměli vynechávat. Obzvlášť, má-li být nejen zdrojem vaší energie, ale i fyzického a psychického zdraví. V poslední době se totiž mluví o tom, jak je důležité volit jídelníček s ohledem na zdraví střev.

Tento orgán není jen „trávicí trubicí“, ale také místem, kde se tvoří hormony, které ovlivňují vaší psychiku. A navíc 80 % vaší imunity je také závislé na zdraví vašich střev! Proto i váš (nejen ranní) jídelníček by měl obsahovat vlákninu, vitaminy a minerály, které vaším střevům prospívají. A v jakých snídaňových variacích je najdete?

Kefírové smoothie

Kefír je – díky fermentaci – zdrojem mnoha mléčných bakterií a kvasinek, které prospívají vašim střevům. Pokud nemáte čas a potřebujete se rychle nasnídat, vyrobte si kefírové smoothie. Jak na to: Dvě nektarinky umyjte, odpeckujte, nakrájejte na kousky a vložte do mixéru. Ovocný základ zalijte 1 hrnkem kefíru. Suroviny rozmixujte dohladka a nakonec ještě ochuťte trochou skořice. Tradá, snídaně je hotová!

close info Profimedia zoom_in Kefír je pro vaše střeva velkou vzpruhou.

Ovesné vločky s ovocem

Výhodou ovesných vloček je, že na sebe vážou toxiny ve střevech a tím je čistí. Využijte toho a dopřejte si misku ovesných vloček s jogurtem a čerstvým ovocem. Pokud chcete, můžete přidat i křupavé ořechy, rozinky nebo semínka. Vločky můžete využít i při přípravě moučníků, slaného pečiva nebo snídaňových polévek.

Chia pudink

Chia semínka obsahují velké procento vlákniny, která prospívá vašim střevům. Vytvořte si z nich sladký ranní dezert, který nahradí klasickou snídani. Jak na to: 2 lžíce chia semínek zalijte 100 ml kravského nebo rostlinného mléka. Směs nechte 30 minut (za průběžného promíchání) bobtnat. Poté ji ozdobte bobulovým ovocem a doslaďte medem. Hotovo!

close info Profimedia zoom_in Chia semínka obsahují velké procento vlákniny, která prospívá vašim střevům.

Avokádová pomazánka

Avokádo je plné důležitých vitaminů (A, K, E), zdravých tuků a vlákniny. Proto ho výživoví terapeuti doporučují jako potravinu vhodnou pro zdravá střeva. Kromě toho, že avokádo napomáhá lepšímu trávení, podporuje i produkci hormonu serotoninu, který má vliv na psychickou pohodu.



Proto, pokud přemýšlíte o sytější snídani, dobrou variantou je třeba celozrnný chléb s avokádovou pomazánkou, kterou si připravíte z avokáda, utřeného česneku, cibulky, soli a lučiny. Obložené chleby můžete ozdobit lístky čerstvé bazalky.

Zdroje: www.recepty.cz, https://dify.cz