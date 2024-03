Trápí vás často nafouklé břicho? Zjistěte, co vaše zažívání trápí a zatočte s nadýmáním hned ráno. Posnídejte takové potraviny, které si s vaším problémem poradí a pomohou i proti otokům.

Víte, proč vás trápí nadýmání?

Než se vrhneme na to, které snídaně vám mohou ulevit, pokud vás často trápí nadýmání či otoky nohou, podívejte se na následující videopříspěvek. Za nadýmáním totiž rozhodně nejsou jen fazole. Je to problém mnohem širší a trápit vás může z mnoha různých důvodů.

Jak se zbavit nadýmání? To vám poradí také autor tohoto příspěvku z YouTube kanálu Roche Česká republika. Je to povídání docela obsáhlé a osvětlí vám mnohé procesy v zažívacím traktu, které vedou k nadýmání.

Zdroj: Youtube

Nadýmání: Zjistěte, kde je problém

Jak příspěvek poukazuje, za nadýmáním je často špatné trávení sacharidů. Nicméně tento problém vás možná trápí také protože málo pijete, jíte příliš velké množství vlákniny nebo příliš soli. Nadýmání ale také vzniká po konzumaci sycených sladkých nápojů nebo když jíme příliš rychle.

Nadýmání trápí častěji ženy než muže a když si dáte záležet, podaří se vám brzy odpozorovat, kdy vás nafouknuté břicho trápí. Alespoň dočasně si pište vše, co jíte, ideálně i to, co pijete. Pokud zlepšíte pitný režim a zařadíte do něj například čaj z máty, meduňky, zázvoru a samozřejmě také fenyklu či heřmánku, tak vám mohou pomoci zklidnit a zlepšit zažívání.

close info Shutterstock zoom_in Jablka se skořicí, ovesnými vločkami a bilým jogurtem jsou ideálí snídaní. Je to však jídlo velmi syté a snažte se proto porci nepřehnat.

Nejlepší snídaně proti nadýmání a otokům

Začněte hned ráno tím, že nabídnete tělu snídani, po které nebude vaše břicho jako nafouklý balon. Do snídání proti nadýmání patří rozhodně ovesné vločky upravené v jakékoli podobě. Obsahují rozpustnou vlákninu, která může pomoci právě pokud vás trápí nadýmání po konkrétních jídlech.

Ovesné vločky jsou ohromně prostou a variabilní potravinou. Můžete z nich udělat nejen u nás méně oblíbené kaše, ale také je můžete nechat máčet v mléce nebo jiném mléčném produktu přes noc, aby změkly. Mohou být hlavní součástí smoothie nebo jimi můžete nahradit částečně bílou mouku a upéci z nich muffiny, chleba nebo jiné pečivo.

Pokud je nadýmání spojené se zácpou, pak je naopak vhodné zařadit do jídelníčku, a tedy i na snídani potraviny s nerozpustnou vlákninou. Mezi takové patří například drobné lesní a zahradní ovoce nebo například banány, lněné semínko či mandle a vlašské ořechy.

Snídaně v podobě müsli, kde se najde trocha od všeho, tak může být ideální volbou při problémech s nadýmáním. Navíc je to jídlo velmi syté, které často není třeba doslazovat díky ovoci.

Ideální jsou také fermentované mléčné výrobky. Jogurt, ale i kefír, se ke snídani výborně hodí. Pokud je chcete dochutit, můžete přidat ovoce, ořechy nebo semínka, rozhodně je můžete kombinovat s vločkami i zmiňovaným lesním ovocem. Výborně se k sobě hodí!

Sladké snídaně vás nebaví?

Jestli vás sladké snídaně nudí, rozhodně můžete zvolit zelenou listovou zeleninu v kombinaci s vejci. Výborně se hodí špenát zapečený ve slaném koláči, v omeletě nebo jednoduchých snídaňových muffinech.

Nejde o pečivo z mouky, ale rozmíchané vejce, které spojí různé druhy zeleniny, sýra nebo uzenin. Díky tomu, že vejce rozklepnete do formičky na muffiny a takto krátce zapečete, vzniknou bezva kousky vejce do ruky, do kterých můžete přidat ingredience dle vaší volby.

Zelená listová zelenina, ale také například avokádo, které se skvěle doplňuje s vejci a zeleninou, jsou potraviny z protizánětlivými účinky, a tedy významně pomáhají i proti otokům. Ve sladkých snídaních mohou podobně zafungovat borůvky a jahody, ale také ořechy a semínka.

Zdroje: wellandgood.com, draxe.com, eatingwell.com