Stává se vám často, že vás bolí klouby nebo máte pocit, že jsou oteklé a ztuhlé? Pozor na to, protože to by mohly být příznaky dny. Toto bolestivé onemocnění je způsobeno nadbytkem kyseliny močové v těle, která se hromadí a krystalizuje v kloubech. Reagujte na příznaky včas. Co dělat?

Dna je velmi bolestivá a nepříjemná záležitost. Může udeřit z ničeho nic, ale nejčastěji se objevuje, když má tělo problém zpracovat kyselinu močovou. Tato kyselina se postupně hromadí, krystalizuje a způsobuje zánět v kloubech, které pak bolí. Podívejte se na video z YT tvorby kanálu Vědecké Kladivo – Co je to dna (královská nemoc) Zdroj: Youtube Asiaté mají na toto onemocnění svůj tradiční a velmi účinný způsob, jak mu předcházet. Nejde jen o medicínu, ale především o životní styl a přístup k péči o tělo. Jejich metody zahrnují úpravu stravy, používání specifických bylin, ale i cvičení a další tradiční praktiky. Strava Jedním ze základů prevence dny v asijské kultuře je strava. Asiaté dlouhodobě věří, že jídlo je základem zdraví, a tak se zaměřují na potraviny, které snižují kyselinu močovou a zároveň tělu prospívají. Jedí hodně čerstvé zeleniny, ovoce a jednoduchých bílkovin, jako je tofu. Tofu je oblíbené, protože je lehce stravitelné a nezvyšuje hladinu kyseliny močové. Naopak červené maso a alkohol omezují, protože obsahují vysoké množství purinů, které mohou hladinu kyseliny zvyšovat. close info Profimedia / Profimedia zoom_in Dna je velmi bolestivá a nepříjemná záležitost. Může udeřit z ničeho nic, ale nejčastěji se objevuje, když má tělo problém zpracovat kyselinu močovou. Byliny Dalším důležitým prvkem asijského přístupu je využití tradičních bylin. Tyto rostliny jsou pečlivě vybírány a míchány tak, aby podporovaly detoxikaci organismu a pomáhaly proti zánětům. Například kurkuma je velmi oblíbená pro své protizánětlivé účinky a schopnost zlepšovat cirkulaci krve. Byliny, jako je lopuch nebo čaj z kořene zázvoru, podporují ledviny v jejich očistné funkci. Související články close Zdraví Největší strašák žen: S vypadávám a růstem vlasů vám pomůže upravený jídelníček video close Zdraví Doktor doporučil „5 způsobů, jak přestat chrápat“, které lze snadno nacvičit doma video Pitný režim Pít dostatek vody je základ, protože napomáhá ledvinám správně fungovat. K tomu se přidávají různé bylinné čaje, například zelený čaj nebo čaj s citronem. Citronová šťáva je populární, protože má alkalizující účinky a přirozeně pomáhá udržovat rovnováhu v těle. Pohyb Fyzická aktivita hraje také velkou roli. Asiaté často cvičí tai chi nebo jógu, protože tyto pohyby pomáhají nejen posilovat svaly a klouby, ale také zlepšují celkovou rovnováhu těla a mysli. Akupunktura Akupunktura je tradičním způsobem, jak se v Asii podporuje zdraví. Tento starověký postup je zaměřen na zlepšení toku energie v těle a na podporu správného fungování orgánů. U lidí s dnou pomáhá proti bolesti a podporuje detoxikaci organismu. Celkově tedy Asiaté přistupují k prevenci dny komplexně a přirozeně. Nespoléhají se jen na jednu metodu, ale propojují více prvků, od stravy a cvičení po tradiční byliny a akupunkturu. Tento přístup je nejenom účinný, ale také podporuje celkové zdraví těla. Dna není jen otázkou léků a chemie, jde o nalezení rovnováhy a pochopení toho, co tělu prospívá. Zdroj: huatuoclinic.com

