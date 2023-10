close info Profimedia

Ema Novotná 18. 10. 2023 8:18 clock 3 minuty video

Sny jsou pro všechny velká záhada. Co je způsobuje, jaký na ně má vliv náš reálný život, co znamenají? To vše jsou otázky, na které se vědci rozhodli najít odpověď. A zjistili, že význam snů může být pro náš život klíčový.

Sen je výtvor našeho podvědomí, když spíme. Jsou to vjemy a hlasy, dost často nereálné, a jsou mimo naši kontrolu. Vytváří je mozek ve fázi snění. Když se probudíte, většinou si nepamatujete, o čem se vám zdálo. Nezoufejte, nejste určitě sami. Hodně lidí ale tvrdí, že sny nemají. To je velký omyl, má je totiž každý, dokonce i zvířata. Sny se vám zdají v takzvané spánkové fázi REM, anglicky rapid eye movement, v češtině rychlý pohyb očí. V této části spánku mozek vytváří obrannou funkci pro vaše tělo, takže se během spánku nehýbete a nemusíte mít strach, že se vzbudíte převalováním, nebo že spadnete z postele. Pokud se o snech a důvodu snění chcete dozvědět více, podívejte se na toto Youtube video od TED-Ed: Zdroj: Youtube Vědci a sny Jak porozumět snům a jejich problematice? O to se dříve snažilo a stále se snaží mnoho vědců. Mezi nimi například velmi uznávaní Sigmund Freud nebo C.G.Jung. Freud sehrál velmi důležitou roli a zdůrazňoval, aby lidé přestali brát sny a jejich význam na lehkou váhu. Díky němu se začalo lidstvo více zajímat nejen o sny, ale zároveň o své nitro, emoce, které cítí a jakou mohou mít sny a emoce spojitost. Jung se zase pustil do hluboké teorie snů, která měla takový přesah, že mu ani kolegové vědci nerozuměli a ostatní už vůbec ne. close info Profimedia zoom_in Po teorii Freuda začali lidé více dbát na to, jaký přínos mají sny v jejich reálném životě. Význam snů Sny jsou nejčastěji odrazem situace, prožitků a emocí, ve kterých se momentálně nacházíte. Proto jsou sny velice důležité. Pomohou vám zachytit perspektivu událostí ve vašem životě a reflektují emoce, které znáte jen vy sami a které právě cítíte. Interpretují realitu. Vědci již před několika lety dokázali, že sny nepředpovídají budoucnost. Takže pokud jste někdy snili o výkalech a náhodou jste našli na chodníku pětisetkorunovou bankovku, jednalo se pouze o shodu náhod, nikoliv o předzvěst finančních úspěchů. Sny nejsou proroctvím toho, co se stane, ale jakési fantastické zrcadlo, které odráží během spánku vaše emoce. close info Profimedia zoom_in Sny jsou sice abstraktní, ale jsou založeny na vašich skutečných emocích, a proto je důležité je vnímat. Krásný spánek, sladké sny Sny a jejich podstata jsou důležité, ale zdaleka ne tak jako zdravý noční spánek. Ideální celkový čas nočního spánku je 8 až 9 hodin. Udělejte si relaxační teplou vanu, přečtěte si pár stránek své oblíbené knihy, odložte elektronická zařízení a zkrátka připravte své tělo a mozek na klidný a kvalitní spánek. Související články close Zdraví 5 věcí, které nikdy nedělejte, pokud se v noci probudíte. Lékaři varují close Zdraví Dárcovství zlepší kvalitu života nemocných nebo ho i zachrání: Co všechno můžete darovat? Zdroje: www.herbalus.cz, www.poshme.cz

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share Twitter email_fill Email link Kopírovat close Zavřít