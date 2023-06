Tohle jste o kávě určitě netušili. 10 šokujících vědeckých faktů, zná je málokdo

Holdujete kávě a nenecháte si ujít ani jeden článek, který vám potvrdí, že je to dobrá volba? Pak dnes budete rozhodně spokojeni! A také se dozvíte několik neuvěřitelných faktů o tomto vašem milovaném kofeinovém nápoji.

Zdroje: www.mojezdravi.cz, www.rd.com

Přeje káva zdraví?

Káva je důležitou součástí každodenních rituálů mnohých z nás. Na úplném počátku prý stálo eritrejské stádo koz, které bylo po pastvě na těchto rostlinách neobvykle živé, nebo objevení kávy Evropany díky válce s Turky, či kavárenská kultura Italů a jejich baristické dovednosti. Výsledkem je oblíbenost tohoto nápoje po celém světě a stovky studií zkoumajících její účinky na organizmus. Ač je často spojována s probouzením a až nakopnutím do nového dne, je to i tekutý zákusek pro dospělé, který si dopřáváme v různých úpravách.

O tom, že káva dokáže rozpumpovat srdce, není třeba nikoho přesvědčovat a je jisté, že ne každý si může takové povzbuzení dovolit. Nicméně čas ukázal, že zdraví lidé z přiměřené konzumace kávy prospívají. Účinky jsou však individuální, a proto by si měl každý upravit i tu přiměřenou dávku, která by však neměla překročit čtyři šálky denně.

Které další taje káva skrývá? Podívejte se na výčet všech možných studií a bádání, které potvrzují, že jde o nápoj neobyčejných vlastností.

Pár šokujících faktů navíc!

Kromě slibných zdravotních účinku zmiňme i pár šokujících faktů, o kterých patrně uslyšíte prvně.

Káva byla první potravinou, která byla sušena mražením. Zatímco dnes je tímto procesem sušené běžně i ovoce, úplně první byla mražená káva, což dalo vzniknout instantní formě nápoje. Ta je mimo jiné známa už 250 let, i když na pulty obchodů se dostala mnohem později.

Když se řekne káva, na mysl nám přijdou mnohé národy. Především ty země, kde se káva po stovky let pěstovala a připravovala. Nejčastěji jsou to Itálie, Brazílie, Jemen nebo Kolumbie. Víte však, ve které zemi se také nejvíc kávy spotřebuje? Rozhodně to není ani jedna z nich nebo sousedící země. Největší spotřebu kávy má Finsko!

Zajímavostí je také, že oblíbené cappuccino není produktem kavárníků z řad kapucínských mnichů, nicméně souvislost tu je. Charakteristická barva cappuccina je totožná s barvou kápí mnichů a od toho vznikl také název. Kdyby byli kapucíni oděni do vlněné látky třeba červené barvy, museli by Italové hledat inspiraci jinde.

Abychom však neutíkali příliš daleko od kávy a jejích účinků na tělo. Existuje také studie, která spojuje konzumaci černé kávy s psychopaty. Zabývala se tím univerzita v Innsbrucku, která své závěry publikovala v odborném časopise Appetite na základě informací od jednoho tisíce respondentů. Černá káva a záliba v její poněkud brutální chuti prý koreluje se sadistickými a psychopatickými tendencemi.

Pijete také černou kávu? Zdroj: Profimedia

Je libo cibetkové kafe?

A na závěr opravdu šokantní pecka. Víte, co je Kopi Luwak? Jde o jednu z vůbec nejdražších káv, které můžete pořídit. Za malý 50g balíček zrnkové kávy Kopi Luwak zaplatíte okolo 550 Kč, ale to není zdaleka tak zajímavé, jako odkud se tato kávová zrna berou.

Nejde ani tak o specifickou odrůdu, jako o to, že tato kávová zrna nasbírala drobná zvířátka z čeledi cibetkovitých. Takzvaný oviječ skvrnitý, latinsky Paradoxurus hermaphroditus, je nejen sbírá, ale také požírá. Jeho trávicí trakt zpracuje jen zelený obal a kávová zrna vyjdou ven ve formě výkalů. Takzvaná cibetková káva z těchto zrn je prý jemná, nehořká a podobná čokoládě či karamelu.

Máte chuť na takovou kávu?