Bleskový cvik proti spadlým víčkům: Stačí pár minut denně

Obličejová jóga či gymnastika se sice u nás objevila až v posledních několika letech, ale vlastně nejde o žádnou novinku. Tyto techniky se používají ke zlešení vzhledu již tisíce let, a to především v zemích Asie. Konktétní cviky mohou pomoci i vám. Protrénujte svaly v okolí očí a zbavte se spadlých víček.

Zdroje: zeny.iprima.cz, nasehvezdy.cz

S obličejovou jógou začněte hned

K tomu, abyste začali s obličeovou jógou, nepořebujete speciální přípravu, kosmetiku nebo další pomůcky. Nutností je však znát správné cviky a skutečně jim věnovat několik minut každý den. Cvičení napomáhá posílení obličejového svalstva, vypnutí povadající kůže, ale také relaxaci obličeje. Celkově tak jóga přispívá k mladistvějšímu vzhledu.

Procvičte si obličejové svaly a omládněte! Zdroj: Profimedia

Cviky proti spadlým očním víčkům

Jak posílit spadlá oční víčka a zlepšit vzhled okolí očí vám poradí Marta Dřímal Ondráčková ve svém videu Bleskový cvik proti spadlým víčkům.

Právě ochabování svalu v horním víčku způsobuje povolení víčka, které je typickým příznakem stárnutí. Je to jev běžný a není se zač stydět. Přesto se ženy, ale i muži snaží zvrátit tento pozvolna se zhoršující stav, protože díky němu ztrácení i mladistvý vzhled.

Víte, jak můžete zvednout povislá víčka? Zdroj: Reshetnikov_art / Shutterstock

Jak se zbavit spadlých očních víček?

Oční víčka trápí v určitém věku skoro všechny a významně ovlivňují náš vzhled. Právě proto se staly zákroky v oblasti očí běžnými, provádějí se často jen s lokálním umrtvením, zároveň s laserovým vyhlazením vrásek a bez hospitalizace. Blefaroplastika, jak se zákrok nazývá, je velmi oblíbená i u lidí, kteří jinak plastické operace nevyznávají.

Přibývající léta se projevují i v obličeji. Zdroj: Shutterstock

Je tu však i obličejová jóga, která sice nemá vědecky potvrzenou účinnost, nicméně ti, kteří mají s tímto cvičením zkušenosti, jsou dostatečně spokojeni. Před cvičením je vhodné stáhnout si vlasy dozadu, umýt si obličej i ruce, usednout před zrcadlo a pokud je to vhodné vybavit se i mastnějším krémem, pokud vás instruktor vyzve k jeho použití. Soustřeďte se na to, co děláte, procvičované svalstvo byste měli během cvičení cítit a nezapojovat jiné svaly. Dodržujte počet opakování i časový limit cvičení.