Jistě už se vám někdy stalo, že jste vypili příliš horký nápoj nebo snědli právě uvařenou polévku a popálili si jazyk, v nejhorším případě možná i patro. Pak víte, jak pekelně to bolí a pálí. Poradíme vám, jak si rychle ulevit od bolesti.

Popálený jazyk nebo dokonce patro od horkého nápoje či jídla není žádná legrace. Nejen, že to pekelně bolí, ale je to i dosti nepříjemná a špatně se hojící záležitost. Dávejte si tedy pozor na teplotu pití a jídla, kterou si dáváte do úst. No a pokud se vám přece jen stalo, že vypijete horký čaj nebo kávu a nyní vás pálí jazyk či patro, řiďte se následujícími babskými radami, které vám uleví během chvilky.



Jak rychle pomoci popáleným ústům? Podívejte se na YouTube video, kanál Teeth Talk Girl:

Zdroj: Youtube

Hojí se špatně

Popáleniny jemné tkáně, ze kterých se ústní dutina skládá, jsou velmi časté, protože patro i jazyk se konzumací horkých jídel nebo nápojů popálí snadno. Popáleniny se následně špatně hojí , protože jazyk je jedním z nejprokrvenějších orgánů v těle. Horní patro je zase mnohem citlivější než jazyk a rty, protože tam není žádný tuk.

Popálí i pára

Takové popálení vám klidně může způsobit popáleniny prvního stupně a poškození první vrstvy pokožky. Pamatujte, že kromě konzumace může popáleniny v ústech způsobit i vdechování horké páry. Nebojte, lékařské ošetření potřebovat nebudete, je to podobné, jako byste se spálili v létě od sluníčka.

Ledová voda

Regenerace probíhá tak, že mrtvé buňky odpadnou a nahradí je buňky nové. Sliznice jsou nějaký čas jemné a citlivé, ale rychle ztvrdnou. Celé hojení trvá asi týden. Pro urychlení rozhodně použijte následující babskou radu, která říká, že okamžitě potom, co se spálíte, byste se měli napít ledové vody. Tu mějte v ústech, dokud je studená a pak ji vyplivněte a celý postup opakujte deset minut. Led nepoužívejte, mohli byste si kostkou poranit už tak poškozené patro. Raději lízejte zmrzlinu nebo vypijte sklenici studeného mléka. Mléčné proteiny pomáhají při hojení ran.

close info Shutterstock zoom_in Pomůže vám studená až ledová voda

Med i aloe

Dalším skvělým pomocníkem je aloe vera. Roztok z ní zmenšuje zánět a udržuje vlhkost sliznice. Popálené patro můžete pomazat i medem, ten má antimikrobiální vlastnosti a pomáhá při hojení.

close info Shutterstock zoom_in Aloe vera je zázrak i v případě popáleného patra.

Ne kyselému

Než se vám jazyk a patro zahojí, zapomeňte na kyselá a kořeněná jídla. Vhodná nejsou však ani horká, příliš slaná nebo dokonce křupavá.

Zdroj: www.uzdravimse.cz, www.instory.cz