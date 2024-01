Máte oblíbená pyžama a nedáte dopustit na hřejivé materiály? Je pro vás důležitější styl a být sexy? Nebo hlavně toužíte po kvalitním, nerušeném a hlubokém spánku? Pokud to třetí je docela nejdůležitější, pak byste měli vědět, že vědci doporučují pyžama odhodit!

Spěte bez pyžama radí odborníci?

Zkouštli jste spát někdy bez pyžama? Nejde jen o trend nebo nápad, který se vynořil někde z hlubin internetu. Nazí spáči jsou odpočinutější, nižší přirozená regulace teploty zrychluje jejich metabolismus, tělo se jim nepřehřívá, a to působí pozitivně v několika ohledech. Dokonce je to i vědecky ověřené! Co odborníci o spánku bez pyžama zjistili?

Co všechno přináší spánek bez pyžama vám přiblíží i tento příspěvek z YouTube kanálu Seeker.

Zdroj: Youtube

Zapomeňte na pyžamo. Spěte nazí!

Nahota spánku prospívá a nejen jemu. Pyžama různých střihů i materiálů se chovají během spánku všelijak. V každém případě jistě ovlivňují tělesnou teplotu a už to je problém. Tělo svoji teplotu umí regulovat velmi dobře, ale především ve vyšším věku se může během spánku přehřívat. I velmi malý rozdíl, konkrétně o 0,4 °C nižší teplota dovolí tělu usnout hlubokým spánkem. Tělo i mysl se pak probouzí znatelně lépe odpočaté.

Mírné ochlazení těla během spánku prospívá jak ženskému, tak mužskému tělu. U mužů jde především o kvalitu spermií, u žen o snížení rizika výskytu kvasinkových a bakteriálních infekcí.

Ženská i mužská těla navíc díky vlastní tepelné regulaci spalují více kalorií a zrychlují metabolismus. I když spánek v rouše Adamově nenahradí fyzickou aktivitu během dne, prý může přispět i k hubnutí, vždyť spíme každou noc! Ještě navíc však dochází k minimalizaci produkce kortizolu díky opravdu hlubokému nerušenému spánku. Čím víc se budíme, tím více kortizolu produkujeme a následný den také více sníme.

close info Shutterstock zoom_in Spánek bez pyžama slibuje rychlejší usínání i hlubší spánek.

Ještě lepší spánek bez pyžama je s partnerem

Bez pyžama se kůže lépe čistí, respektive zbavuje starých šupinek kůže, ale ještě zajímavější je produkce hormonu oxytocinu. Tělo ho produkuje také při doteku kůže na kůži. Je to jev dobře známý a mnozí rodiče slyšeli o tom, jak je důležitý takový kontakt tělo na tělo s dítětem, ať už jde o ňadra během kojení či tatínkův obnažený hrudník.

Produkce oxytocinu, nazývaného také hormon lásky, není důležitá jen pro rodiče a děti, ale také vztahy dospělých. Přispívá rozhodně intimitě a z mnohých dalších přínosů tělu snižuje také krevní tlak a zlepšuje imunitní systém.

Zdroje: novinky.cz, healthline.com