Nejlepší bylinky proti nespavosti. Naše babičky se spánkem problém neměly

Nemůžete večer usnout a trápí vás často nechtěně probdělá noc? Správný a dostatečný spánek je pro zdraví našeho těla i duše velmi důležitý. Neznamená to však, že se hned musíte dopovat léky. Raději zkuste bylinky, které vás dokonale „ukolébají“.

Proč to bez spánku nejde

Spánek je pro náš organismus naprosto nepostradatelný, stejně jako jídlo a pití. Každý z nás by měl správně spát 7 ž 9 hodin denně, tedy měli bychom prospat téměř čtvrtinu života. Nedostatek spánku se nejprve projeví zpravidla hned druhý den, a to nedostatkem energie.

Člověk je nejen unavený, ale také často podrážděný, rozmrzelý a značně nesoustředěný. Horší situace nastává při dlouhodobém nevyspání, které často vede k depresím, špatné fyzické i psychické kondici a někdy bohužel i k závažným onemocněním. Značně je totiž narušena i přirozená imunita organismu.

Meduňka je asi nejznámějším a nejdoporučovanějším přírodním lékem na špatné spaní. Zdroj: profimedia.cz

Nespavost neboli insomnie

Jedná se v podstatě o poruchy usínání a kvality spánku. V praxi se projevují přerušovaným spánkem, kdy se často probouzíte a opět nemůžete zabrat. Defekty spánku mohou být krátkodobé, ale někdy vás mohou trápit i několik měsíců, ba dokonce i let. Bohužel to pak může mít nedozírné následky, proto je nutné jednat co nejdříve. Proberte situaci určitě s lékařem a po poradě s ním zkuste v počátečních fázích bylinky.

Jaké mohou být příčiny?

Důvodů špatného spánku je mnoho. Nespavost se může dostavit v případě, že například zrovna procházíte psychicky náročným obdobím a trpíte úzkostnými stavy, nebo jste si dali těžkou večeři, kávu, více alkoholu, anebo jste během dne měli nedostatek pohybu. Velmi častou příčinou může být i bolest nebo různé nemoci.

Každý z nás by se měl vyvarovat nadměrnému působení modrého světla, které potlačuje produkci spánkového hormonu, melatoninu. Proto tak 2 až 3 hodiny před spaním odložte mobily a notebooky a raději si dejte klid s bylinkovým čajem. Které druhy bylin jsou nejúčinnější?

Meduňka lékařská

Známá osvěžující bylinka s citronovou vůní perfektně uklidňuje nervovou a trávící soustavu. A to díky silici, která má silné zklidňující účinky. Meduňka vám nenavodí jen příjemný spánek, ale také účinně tlumí úzkosti, bolesti hlavy a podrážděný žaludek. Zároveň snižuje vysoký krevní tlak a ulevuje od plynatosti.

Kozlík lékařský

Tato bylinka je druhou nejvyhledávanější rostlinou na kvalitní spánek a dobré usínání. Obsažená kyselina valerenová zasahuje do metabolismu kyseliny aminomáselné, která příznivě navozuje a ovlivňuje spánek. Kozlík totiž zklidňuje celý nervový systém a ulevuje od migrén, strachů, křečí, nadýmání a přepracování. Pomůže i po nadměrném svalovém vypětí. Jen ho nepijte před řízením vozidla, protože by mohl zpomalit vaše reakce.

Chmel otáčivý

Pokud špatně spíte, zkuste si dát místo piva bylinkový chmelový čaj. Oba nápoje jsou ze stejné rostliny. Chmel obsahuje flavonoidy, které mají sedativní a relaxační účinky. S oblibou jej používali už staří Řekové a Římané, a to jako močopudný a krev čistící prostředek. Velice brzy si tato bylina našla uplatnění i v lékařském oboru a začala se využívat ke snadnému usínání a na zklidnění žaludku.

Zdroj: Profimedia

Třezalka tečkovaná

Třezalka je charakteristická svými žlutými kvítky a po celém světě se používá jako přírodní antidepresivum. Je velmi účinným pomocníkem při nervových i neurologických onemocněních. Podstatně zlepšuje nespavost a pokleslou náladu. Jen by se tato bylinka nikdy neměla užívat společně s antidepresivy a také snižuje účinnost antikoncepce.

