Kdo spí, ten hubne: Kolik toho denně naspat, abyste shodili přebytečná kila?

To, že spánek prospívá zdraví, je všeobecně známý fakt. Může však spánek mít něco společného s hubnutím? Může a možná budete překvapeni, jak vám kvalitní spánek pomůže při shazování přebytečných tuků.

Ovšem není spánek jako spánek. V případě hubnutí musíte skutečně spát kvalitně. Pokud spíme dobře, společně s pohybem a správnou stravou jsme na nejlepší cestě zbavit se kil navíc. Během spánku se totiž tuky spalují, ovšem pouze za předpokladu, že dodržujete správnou životosprávu. Kolik hodin je nutné spát, aby to fungovalo? A co je to kvalitní spánek?

Málo spíte, hodně sníte

Kdo spí méně než 6 hodin, tak nezhubne. To tvrdí vědci z univerzity v anglickém Surrey. Metabolismus nefunguje dobře a organismus nestihne zregenerovat svalstvo, což je dáno nedostačným zpracováním bílkovin. Právě k tomu potřebuje dostatek času. Pokud málo spíte, také toho hodně sníte, často vás přemůžou chutě na sladké či slané pochutiny. Vědci ze Surrey však překvapili výsledky svých studií, které tvrdí, že tělo nejlépe spaluje, pokud budete spát 10 hodin. To si asi může dovolit jen málokdo. Proti dlouhému spánku však mluví jiní odborníci, kteří tvrdí, že lidé, kteří spí 7 hodin mají nejnižší úmrtnost a lidé, kteří si dopřávají 10 hodinový spánek zase naopak.

Dodržujte spánkovou hygienu a kila půjdou dolů. Zdroj: Profimedia

Spánková hygiena

Jak se v radách odborníků vyznat a čím se řídit? Zvolte kompromis, spěte ideálně 8 hodin denně, přičemž dodržujte tzv. spánkovou hygienu, aby váš spánek byl co nejkvalitnější. Dopřejte si večer šálek teplého heřmánkového čaje, před spaním vyvětrejte a spěte ve tmě. Odstraňte z ložnice elektroniku, nedívejte se v posteli na televizi, odneste mobilní telefon do vedlejší místnosti. Světlo z monitoru mobilu nebo počítače snižuje tvorbu hormonu melatoninu (hormon posilující hluboký spánek), fáze spánku, během níže se posiluje paměť a mentální výkon se tím značně zkrátí. Je také prokázáno, že nejzazší hodina pro ulehnutí je 23 hodin, kdy se v těle uvolňuje nejvíce melatoninu.

