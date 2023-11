Nemůžete usnout, v noci se převalujete a cítíte se neodpočinutí a malátní i po ránu? Zapomeňte na prášky a zkuste jednoduchou metodu, která vám pomůže srovnat si den a večerní režim tak, aby se vám dobře usínalo i spalo.

Problémy s usínáním i kvalitou spánku

Problémy s usínáním a kvalitou spánku se mohou objevit během celého života. I když často přisuzujeme problémy se spánkem dospělým ve věku nad 40 a výš, pravdou je, že téměř každé období lidského života je různě stresové či dochází ke změnám v rytmu spánku. Platí to jak pro novorozence a malé děti, tak dospívající, mladé dospělé, ale i všechny ostatní.

Jak zlepšit spánek? Těchto 7 tipů vám nabízí video z YouTube kanálu Jakub Enžl.

Jak zmiňuje i na začátku svého příspěvku Jakub Enžl, spánek je důležitý pro všechny! Nejenže je důležitý, ale je prostě zcela zásadní pro regeneraci, kvalitu života, psychologické rozpoložení i fyzickou pohodu. Ovlivňuje jednoduše nás všechny a jeho nedostatek nebo zhoršená kvalita se projevuje ve všech možných aspektech.

Zatímco naše tělo dokáže několik dnů nejíst a nepít, spát musíme a organismus při delší absenci spánku prostě vědomí vypne a ke spánku nás přinutí.

10, 3, 2 a 1 před spaním

Pravidlo 10–3–2–1–0 je rozhodně vhodná metoda, kterou by měli znát nejen dospělí, ale prostě každý. Jednoduše a přirozeně může pomoci i dětem nebo dospívajícím. V podstatě jde o režim, který tělu i hlavě dopřeje relaxaci a zklidnění před usínáním. Sami uvidíte, že je to dobrý plán, který stačí jen uvést v realitu.

Jak to funguje? Čísla označují dobu před plánovaným spánkem. Deset hodin před spánkem již nekonzumujte kávu. Může se to zdát jako zbytečně dlouhá doba, nicméně řídit se dalšími pravidly, ale přitom k tomu popíjet kávu, je docela zbytečné. Jednoduše eliminujte možnost, že je to právě kofein, který vám nedá spát.

Tři hodiny před spánkem si dejte poslední jídlo, později už nepijte ani alkohol. Spánek s plným žaludkem není příjemný a někdy dokonce není vůbec možný. Především pokud jíte těžká jídla nebo máte velkou večeři později večer, může právě tohle představovat velký problém.

Dvě hodiny před spaním už nepracujte a ideálně jednu hodinu před tím, než se odeberete do postele, ani nekoukejte na televizi, do telefonu nebo tabletu. Modré světlo totiž narušuje spánkový rytmus.

O až se probudíte ze sna

Nula ve výčtu čísel představuje počet odložených zvonění budíku. Ano, ani to totiž nepřidává pocitu kvalitního odpočinku. Jen několik málo minut, kdy znova usnete a budík vás opětovně probudí, udělá dramatický rozdíl v tom, jak se ráno i celý den budete cítit.

Dochází k tomu, protože i tento kratičký spánek může být hluboký a nastartuje cyklus, který předpokládá několikahodinový odpočinek. Po pěti či deseti minutách opětovného probuzení se organismus automaticky takovému vstávání brání. Výsledkem je, že se cítíme zle a mnohem hůř, než bychom byli bývali hned po prvním zazvonění budíku. Vyzvánění budíku proto neodkládejte, ale přinuťte se vstát a začít den pravou nohou.

