Na jakém boku spíte: Pokud na pravém, měli byste zbystřit!

Nikdy jste neřešili, na jakém boku spíte? Možná byste měli! Ten levý totiž přináší pro naše tělo samá pozitiva! Přeučte se a uvidíte sami, jakým způsobem vám tělo poděkuje.

Spánek je náš denní chleba, spíme skoro třetinu celého života! To už si zaslouží trochu informací o tom, jak se této příjemné záležitosti správně věnovat. Jisto jistě záleží i na délce spánku, ale my se dnes budeme zabývat spíše levou, pravou i světovou stranou.

Pálí vás žáha?

Těžko se tomu věří, ale při pálení žáhy vám může pomoci několikaminutové ležení na levém boku. Právě na něm visí všechny orgány v našem těle přirozeně a tím pádem je v přirozené poloze i žaludeční obsah a žaludeční kyselina.

Srdce jako v bavlnce

Srdce se nachází v těle více nalevo a spaní na levé straně je pro něj to nejlepší, co mu můžete přes noc dopřát. Proč tomu tak je? Neboť srdce v této poloze snižuje tlak na oběhový systém.

Spaním na levém boku ulevíte v noci i srdci. Zdroj: New Africa / Shutterstock.com

Podpora lymfatického systému

Spánek na levoboku posílí váš lymfatický systém a tělo se bude snáze zbavovat toxinů. Lymfa je pro člověka naprosto klíčová ohledně imunitního systému, protože má za úkol čistit tělo od odpadu, který se v těle nahromadí.

Jak se přeučit na levý bok?

Pokud jste milovníky pravoboku, bude pro vás asi trošku obtížné se přeonačit na druhou stranu. Zkuste si pro začátek rozsvítit menší lampičku na pravé straně, podvědomě se budete točit nalevo. Můžete se také podepřít polštářem, aby vás to při otočení na pravý bok „zarazilo“.

Spánek na pravém boku není dobrý pro naše zdraví Zdroj: Profimedia

Spánek podle Feng Shui

Možná jste již někde slyšeli, že má vaše hlava při spánku směřovat nejlépe na sever. Ano, je to nejlepší možná volba podle čínského učení Feng Shui. Lze ji také umístit na východ, jihovýchod a západ, ale vyhněte se poloze na jih a severovýchod! Na těchto světových stranách je moc silná a ostrá energie, která se může projevit nočními můrami.

Ložnice by měla být vzdušná, čím méně nábytku, tím lépe. I barva pokoje hraje v našem spánku roli! Vymalování tlumenými odstíny béžové, šedé, modré nebo zelené ve vás vyvolá klid a váš odpočinek bude plnohodnotnější. Postel podle Feng Shui má mít volný prostor pod postelí a nemá být přišoupnutá ke zdi, aby mohla okolo vás cirkulovat energie. Určitě jste zaslechli i to, že by postel neměla stát naproti dveřím, to by vám znepříjemňovalo spánek, protože odtamtud proudí zcela jiná energie, než ta, která je pro spánek žádoucí.

