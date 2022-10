Spíte na pravém boku? Pozor, neměli byste. Ohrožujete své zdraví!

Zdá se vám to nějaké divné? Proč by měl spánek na konkrétním boku nějak ovlivňovat zdraví či to, jak se cítíme? Navíc změna polohy během spánku není zrovna jednoduchý úkol, spíme prostě, jak jsme zvyklí. To ovšem nemusí být nejlepší pro náš organismus.

Zdroje: ncbi.nlm.nih.gov, www.prozeny.cz, casprozeny.cz

Proč není poloha na pravém boku vhodná?

Když si připomenete z kurzu první pomoci, co je to stabilizovaná poloha, určitě vás to hned trkne. Stabilizovaná čili zotavovací poloha je na boku, konkrétně se doporučuje právě levý bok. Je to poloha, která zajistí v případě úrazu nejlepší podmínky pro přežití postiženého, respektive nejméně zatěžuje jeho organismus. Nejde tedy jen o doporučení alternativní medicíny, ajurvédy a podobně. Jde o polohu, ve které je našemu tělu nejlépe.

Teplota v ložnici i ložní prádlo jsou důležité. Nicméně důležitá je také optimální poloha. Zdroj: Shutterstock.com / All About Space

Spát na levém boku je lepší i pro srdce

Podle vědců při poloze na levém boku dokonce lépe funguje i srdce, což by se mohlo zdát vyloženě proti přírodě. Je to však docela naopak, srdce je sice uložené vlevo, ale při poloze na levém boku pumpuje krev do sestupné aorty s menší námahou. Navíc obsah dutiny břišní netlačí na žílu, která srdce zásobuje.

Spánek na levém boku přináší jen samá pozitiva. Zdroj: Profimedia

Proč nespat na pravém, ale radši levém boku?

Nejen srdci prospívá poloha na levém boku. Díky této pozici ulehčíte také trávení a zmírníte pálení žáhy. Obsah žaludku se nemůže přelévat do jícnu a zároveň dochází k rychlejšímu postupu žaludkem zpracované potravy do střev. Tím se celkově usnadňuje trávení i vyprazdňování následujícího dne.

Pokud vás pálí žáha, rozhodně zkuste usnout na levém boku. Zdroj: profimedia.cz

Spánek na boku je důležitý i pro záda

Můžete se také setkat s tvrzením, že poloha nalevo je lepší pro proudění lymfy či zmírňuje bolest zad. V druhém případě je však nutné zajistit především dobrou oporu hlavy, krku a ideálně také vložit polštář mezi kolena. Tímto způsobem zajistíte páteř v rovné poloze, ale zároveň neovlivníte prohnutí zad.

Mezi kolena dejte polštář, narovná se vám páteř a uleví to vaším zádům. Zdroj: Profimedia

Nepohodlí a hledání polohy ke spánku jsou klasickými problémemy v pokročilém těhotenství. I když páteř si odpočine a může se srovnat na jakémkoli boku, samozřejmě zatížení orgánů je pro těhotné velikou nepříjemností. Jde sice o změny dočasné, jsou však až příliš intenzivní, než aby je bylo možné ignorovat. Právě těhotným spánek na levém boku vyloženě prospívá.

Spánek na levém boku nemusí být pro každého zpočátku příjemný, ale i změna polohy je možná, za některých okolností dokonce velmi příjemná a poskytující úlevu.