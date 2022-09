Mnoho lidí zbytečně tloustne během spánku kvůli těmto zlozvykům

Nikdo nechce vypadat jako vzducholoď. Proto zpráva o přibírání ve spánku působí jako ze špatného hororu. Co všechno naši váhu ohrožuje?

Příroda je vážně nespravedlivá. Jsou jedinci, kteří můžou spořádat čtrnáct knedlíků na posezení a vypadají jako tyčky. A pak jsou tací, kteří si sotva kousnou do chleba a už mají nějaký ten záhyb na břiše navíc. Jak je to možné?

Prý za to může genetika, věk, skladba jídelníčku a nedostatečný výdej energie. Kde chyba u vás? Možná, že všechny tyhle atributy máte v pořádku. Pak hledejte příčinu v něčem jiném, třeba ve špatných večerních návycích. Podle vědců je pozdní jídlo pro tělo zatěžkávací zkouškou. Zatímco se chystá ke spánku, vy mu přiděláte práci s trávením, a tak nebohý organismus si pak láme hlavu, co s tím… Má tu potravu zpracovat nebo uložit do zásoby? Mozek s rozhodováním moc nepáře a za chvilku máte z večerní chuťovky půl kila či kilo navíc. Jakých zlozvyků byste se měli vyvarovat?

Jíte těsně před spaním

Tělo je v akci během dne. V noci má svůj předepsaný odpočinek. Proto vaše večeře by měla být načasovaná minimálně dvě až tři hodiny před spaním. Důvod je prostý, pokud nejíte jako vrabec a vaše porce jsou objemnější, organismus potřebuje dostatek času, aby se s nimi „popral“. Obvzlášť, pokud jste na talíři měli hůře stravitelné pochoutky jako kořeněné jídlo, syrovou zeleninu, luštěniny nebo polotovary (salámy, sýry, párky). Tělo bohužel není skartovačka na papír a pokud vaši večeři nestráví, bere si ji s sebou do postele. Pro vás to znamená riziko, že mozek nezrpacovanou potravu „uloží na horší časy“ A pul kila je hned nahoře!

Dáváte si večerní kávu

Tenhle kofeinový doping vás vždycky nebudí novou energií. Což se hodí v případech, když potřebujete večer něco nutného udělat do práce nebo se učit na zkoušky v autoškole. Jenže káva má jeden neblahý vedlejší účinek – probouzí chutě na sladké. A tak vás bude celý večer lákat, abyste otevřeli ledničku a podívali se po nějaké „mňamce“. Proto je lepší si kávu načasovat tak, abyste si ji vychutnali šest hodin před spaním!

Večerní káva vzbuzuje chutě na sladké či slané. Zdroj: Profimedia

Večer nezřízeně hodujete

Přes den jíte jen tak tak – uždibujete co se dá… Ale večer, když už je klid, tak si svou porci pořádně užijete? Což o to, stolování a pohoda u jídelního stolu je skvělá. Jenže co má pak vaše udělat s tím balíkem energie, který jste mu tak dobrosrdečně posalali? Poslat zpátky ho nemůže… Pohybově ani jinak ho nevyužije… A tak nezbývá neý poslední možnost – uložit ho pěkně do zásoby, že se jednou bude hodit. Ach jo!

Velké porce jídla tělo hůř stráví, a tak je raději uloží do zásob. Zdroj: Profimedia

Dopřáváte si hodně soli

Sůl je klasické koření, bez kterého by spousta jídel chutnala jako břečka. Jenže když to s ní přeženete, se zlou se potážete… Sůl totiž v těle zadržuje vodu a způsobuje otoky, nadýmání, celulitidu či nadměrné pocení. A nejen to! Podle vědců z londýnské univerzity může jediný gram soli v denním přijmu zvýšit riziko obezity až o 25 %! A večerní jezení tuhle hrozbu ještě znásobuje.

Sůl zadržuje vodu v těle. Zdroj: Profimedia

Jíte u televize

Pochutnávat si na jídle a dívat se na film? Zní to skoro jako idylka. Výživoví terapeuté ale před touto kombinací zásadně varují. Proč? Při sledování televize jste plně soustředění na to, co se děje na obrazovce. V tu chvíli ani nevnímáte, kolik jste toho snědli. A věřte, že hodně! Podle odborníků lidé při večerním koukání na seriály sní dvojnásobné množství jídla, než by zkonzumovali u jídelního stolu.

Po večeři si sednete

Po dobrém jídle zasloužený odpočinek! Přesně to je heslo všech, kteří mají po vydatném večeři „kámen v břiše“. Z hlediska trávení (a přibírání na váze) je to nejhorší věc, kterou byste v ten daný moment mohli udělat. Sezení totiž zpomaluje trávení a mnohem lépe byste udělali, kdybyste vzali psa na krátkou procházku nebo uklidili stůl či umyli nádobí. Jakákoliv fyzická aktivita po jídle vašemu zažívání pomůže.

Dáváte si sklenku na dobrou noc

Alkohol člověka uvolní. Proto není divu, že spousta z nás se nechává nalákat na večerní štamprličku či sklenku vína. Z hlediska trávení je to ale špatně! Alkohol narušuje spánek a vy pak můžete celé hodiny koukat do zdi. Proto není divu, že spousta flamendrů hledá útěchu v ledničce. A za chvilku je na další kila zaděláno...

Alkohol narušuje spánek a tím pádem i trávení. Zdroj: Profimedia

CO JE VHODNÉ JÍST VEČER:

Ořechy, mandle, bílý jogurt, drůbeží maso, tučné ryby, kiwi, banány, heřmánkový čaj (podporuje trávení), dušenou zeleninu.

CO ZÁSADNĚ VYNECHAT:

Smažené či kořeněné pokrmy, čokoláda, sladkosti, jídla zahuštěná smetanou, tvrdé sýry, sladké ovoce bohaté na vlákninu, polotovary.

Zdroje: www.bezhladoveni.cz, vitalia.cz