Chcete mít plnohodnotný spánek? Hýčkejte se a užijte si zasloužený odpočinek v husím peří!

Kvalitní a komfortní spánek je základem pevného zdraví. Odvíjí se nejen od zdravého životního stylu, ale záleží i na materiálu polštářů a pokrývek, které máte v posteli. A nejkvalitnější spánek je podle odborníků v husím peří. Jedná se o tradiční materiál na výrobu lůžkovin, který má nejen skvělé termoregulační vlastnosti, ale i perfektní prodyšnost.

Peří se dere opět na scénu

Pokud si chcete v noci opravdu odpočinout a spát hlubokým spánkem, mějte na mysli, že je důležitý i fakt, jakou výplň lůžkoviny mají. V minulých letech se dávala přednost spíše umělým vláknům než těm přírodním. A peří bylo bohužel z moderního pohledu na údržbu náročné. Doba se však mění a díky vyspělé technologii a kvalitnějšímu zpracování se peří opět dostává mezi top materiál na lůžkoviny.

close info Profimedia.cz zoom_in Husí peří je užitečný 100 % přírodní materiál, který má dokonalé izolační vlastnosti.

Husí peří

Peří je užitečný 100 % přírodní materiál, který má dokonalé izolační vlastnosti. Zároveň výborně absorbuje vlhkost, je měkké, prodyšné, lehké a hřeje. Největší výhřevnost má prachové peří, které je z husího hrudníku a je i nejjemnější. Při správné péči je vhodné i pro alergiky.

Zápachu se bát nemusíte

V současné době se nemusíte obávat ani zbytečných předsudků jako jsou například obavy z typického pachu peří. Jako náplň do peřin a polštářů se využívá jen peří z hus, které jsou primárně chované pro potravinářské účely na certifikovaných farmách, kde mají zvířata zajištěné kvalitní podmínky k životu.

Peří se oproti minulosti odevzdává k dalšímu zpracování ještě vlhké a zároveň podchlazené, což jsou podmínky, které zajistí, že nebude materiál zapáchat. Nakonec prochází čištěním, a to ve více než 20 cyklech. Peří je zároveň pod přísnou kontrolou hygieny a je zakázané používat jakékoliv chemické prostředky.

close info Pixabay zoom_in Pokud chcete, aby vám lůžkoviny z husího peří vydržely co nejdéle v dobré kvalitě, perte je vždy jen s jemným pracím prostředkem, a to na teplotu 60° C.

Jak o husí peří správně pečovat

Pokud chcete, aby vám lůžkoviny z husího peří vydržely co nejdéle v dobré kvalitě, perte je vždy jen s jemným pracím prostředkem, a to na teplotu 60° C. Tuto údržbu proveďte 1 až 2x do roka. Vyprané kusy sušte volně rozložené, vždy se však vyhýbejte místům s přímým sluncem.

Lze využít i sušičku, jen používejte nižší teploty, které jsou šetrnější. Praní a sušení se tedy nijak neobávejte, péřové polštáře i peřiny se díky tomu krásně načechrají.

