close info Unsplash

Kateřina Jelínková 29. 2. 2024 13:00 clock 3 minuty video

Už jen ta představa vyvolává slastné pocity: Uložit se do měkké postele s nadýchaným polštářem pod hlavou a přikrýt se peřinou až pod krk. Komu by se to nelíbilo? Jak se ale ukazuje, polštář není v některých případech tou nejlepší volbou.

Možná milujete velké bohatě nacpané polštáře, možná máte rádi “málo pod hlavou”. Je to tak, že si vaše tělo samo říká, co potřebujete. Není to jen v souvislosti s vaší vůlí, ale také s ohledem na polohu, jakou nejčastěji ve spánku zaujímáte a na zdravotní stav. Pravděpodobně si tyto souvislosti ani neuvědomíte, ale vaše tělo dobře ví, co a proč dělá a vyžaduje. Patříte-li do druhé skupiny a polštář byste nejraději odložili, pak směle do toho. Ukážeme si některé výhody spaní bez polštáře. Co všechno nevíte o spánku? Možná se to dozvíte na youtube ve videu z kanálu

TopTrendingCZ: Zdroj: Youtube Je to jen pro někoho Pro koho je tedy spaní bez polštáře doslova požehnáním? Zbystřit by měli ti z vás, kteří milují odpočinek na břiše. Představíme-li si totiž v této poloze páteř, pak je na první zamyšlení jasné, že ve chvíli, kdy si podložíme hlavu, dostane se nejen krční páteř do nepřirozeného záklonu, který není ani vhodný pro pohodlné spaní, ale ani pro zdraví. A proto se v takovém případě raději zamyslete nad tím, zda se bez polštáře nedokážete obejít. Lepší než špatná volba Pomiňme nyní názor odborníků, že spánek na břiše není pro člověka ani přirozenou polohou a dokonce ani tím nejzdravějším způsobem odpočinku a zkusme tělu v takovém případě alespoň dopřát ty nejlepší podmínky pro uvolnění, relaxaci a regeneraci. close info Ground Picture / Dyson / Shutterstock zoom_in Spánek bez polštáře? Není pro každého Jde o páteř Jak bylo uvedeno, spánek bez polštáře doporučují lékaři prakticky pouze lidem, kteří stráví většinu noci na břiše. V ostatních případech je polštář naopak prospěšným, až nezbytným doplňkem postele. Znovu si představme linii páteře, tentokrát ve chvíli, kdy člověk leží na zádech. Bez podložené hlavy se v oblasti krční páteře bude nepřirozeně prohýbat dozadu, a o to rozhodně nestojíme. Stejně tak pro polohu na boku je polštář nezbytný. Nicméně musí jít o polštář vhodný a správně vysoký. Obrovské balvany pod hlavou, které vás nutí bezmála sedět, rozhodně tou pravou volbou nebudou nikdy. Chce to čas Každý, kdo se rozhodne spát bez polštáře, bude mít v prvních dnech pravděpodobně určité problémy, pramenící z nezvyku. Pomoci může postupné odvykání, zvláště pokud jste doposud používali polštář plnější. Zkuste několik dní spát na nízkém polštáři a později si hlavu podložit alespoň složenou dekou. Postupně si tak navyknete na jiný pocit při spánku a hlavně usínání. Vyhodnoťte si klady a zápory Po několika dnech nebo týdnech můžete vyhodnotit, zda se ráno budíte odpočatější a méně bolaví. Jestliže si jednoznačně odpovíte, že ano, pak se vaše tělo rozhodlo a na vás je, abyste se jeho požadavkům přizpůsobili. V každém případě ale platí, že je pro kvalitní spánek nezbytná také kvalitní matrace – ať již polštář potřebujete nebo ne. Související články close Zvířata Podmínky, které je nutné přísně dodržovat, pokud spíte v posteli s kočkou nebo psem video close Zdraví Co se stane s tělem, když každý večer usnete až po půlnoci video Zdroje: thesleepshopinc.com, obkec.azet.sk, www.zdravazada.cz

tag Břicho Polštář Spánek YouTube

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share Twitter email_fill Email link Kopírovat close Zavřít