Proč byste měli spát na levém boku a odnaučit se spát na pravém?

Dostatečně dlouhý a pravidelný spánek výrazně ovlivňuje na naše tělesné i duševní zdraví. Věděli jste ale, že jedním z faktorů dobrého odpočinku je také poloha, ve které spíte?

Lidské tělo je sice na první pohled symetrické, opak je ale pravdou. Vaše orgány jsou uvnitř naskládané nesouměrně a proto polohou spánku můžete dosáhnout různých zdravotních benefitů.

Ajurvéda má jasno: Je lepší spát na levém boku. Tuto teorii v poslední době navíc potvrzuje i řada studií západní medicíny. Ukazuje se, že tato poloha může mít pozitivní vliv na trávení, záda a dokonce i srdce.

Jaké konkrétní výhody spaní na levém boku přináší?

Proudění lymfy

Ájurvédská medicína zastává názor, že levá strana je dominantní pro lymfu, tudíž spánek na této straně podporuje její proudění a odtok nežádoucích látek z těla.

"Podle ájurvédské tradice se doporučuje spaní na levém boku k dosažení lepšího zdraví či dlouhověkosti. V první řadě spaní na levé straně posiluje lymfatický systém a umožňuje tělu zbavit se lépe toxinů a jiných nežádoucích látek, které tělo za den nahromadilo," vysvětluje Tereza Patraulea, manažerka studia Planeta Zen, které se zabývá léčebnými procedurami staré Asie.

Lepší trávení

Spánek na levé straně může díky anatomii lidského těla napomoci také snadnějšímu trávení. Na této straně dochází k rychlejšímu přemístění stravy z žaludku do tlustého střeva.

To by mělo usnadnit i vaše ranní vyprazdňování. Pokud máte po velkém jídle pocit tíhy a přejedení, zkuste si lehnout na levý bok po dobu deseti minut a ihned ucítíte úlevu.

Prevence pálení žáhy

Zde se opět vše odvíjí od pozice žaludku, který přirozeně visí dolů a žaludeční kyseliny tak téměř nemají možnost se přelévat do jícnu.

Potvrdila to i studie zveřejněná v Journal of Clinical Gastroenterology, která zjistila, že spánek na levé straně pomáhá snižovat příznaky pálení žáhy již do několika minut.

Pozitivní vliv na činnost srdce

Jelikož je srdce umístěné v těle více na levé straně, spánek na levém boku napomáhá jeho činnosti především díky gravitaci. Srdce v této pozici pumpuje přímo do sestupné aorty a zároveň dominantní část střev se nachází mimo dutou žílu, která tak není stlačená a bez problému přenáší krev přímo k srdci.

Proti bolesti zad

Spaní na levém boku může pomoci také lidem trpícím chronickou bolestí zad. Důležité je mít dostatečně podloženou hlavu, aby se vám nekrčilo rameno a páteř.

