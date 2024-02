Flámujete? Podle vědců byste to neměli dělat příliš často, jinak to bude mít zdravotní následky…

Tělo potřebuje spánek stejně nutně jako třeba jídlo a pití. Když mu ho odepřete, může to mít na vaše tělo kolosální důsledky. O tom ví své sedmnáctiletý student Randy Gardner, který je držitelem světového Guinessova rekordu za nespavost. Randy vydržel nespat celých 11 dní v kuse. A výsledek? Poruchy paměti. Halucinace. A špatně pracující mozek…

Riziko úrazů a nehod

Vědci tvrdí, že tělo, které nedostatečně spí, rychleji stárne a zkracuje se i jeho délka života. „Když přijdete z večírku a naspíte jen čtyř hodiny, nejspíš se nic zásadního nestane. Jen můžete být nesoustředění, ospalí a malátní,“ říká odborník a jedním dechem dodává, že nevyspalí lidé mívají špatnou koncentraci a motoriku a jsou vystaveni riziku úrazů nebo dopravních nehod.

Kolik spát…

Podle posledních výzkumů by měl průměrný člověk naspat denně asi 7 až 7,5 hodiny. Spodní hranicí je 6 hodin. Co se podle odborníků stane, když to nedodržíte? Při krátkodobé „spánkové výluce“ se vám tělo pomstí podrážděností, zhoršením pozornosti i koordinace. Můžete mít problémy se smyslovým vnímáním, hlavně ostrostí zraku. „Unavený člověk má málo energie a klesá i jeho motivace cokoliv dělat,“ varují odborníci.

Dlouhodobí flamendři

Pokud chodíte spát po půlnoci a vstáváte brzy ráno, vaše tělo se moc nezregeneruje. Proto se nedivte, že začnou první zdravotní problémy. Odborníci varují před rizikem kardiovaskulárních (srdečních) nemocí, cukrovkou, rakoviny, demence. Deficit nočního odpočinku se projeví také ve vašem každodenním fungování. Prvním znakem je podlomená imunita, takže máte tendenci „nachytat“ všechny možné rýmičky, kašlíčky a virózy ve vašem okolí. A to není všechno...

Mrzutí a nevyspalí…

Spánková nedostatečnost se podle psychologů odradí i na duši. „Nejvíce hrozí výkyvy nálad, deprese a pokles libida,“ říká jeden z odborníků a dodává, že nespavci také výrazně zaostávají v práci. Je to i váš případ?

A váha letí nahoru!

Dalším stresem za nespavost je i přibírání. Pokud tělo šidíte na spánku, vyvoláváte tím hormonální nerovnováhu. Zvyšuje se zejména hladina „hormonu hladu“ (ghrelinu), zatímco „hormon sytosti“ ve vašem těle pokulhává. V praxi to vypadá tak, že únavu zapíjíte kofeinovými nápoji (káva, coca cola) a podvědomě si vybíráte kaloričtější jídla, která by vám měla dát alespoň nějaký příval energie. Ve skutečnosti vám přidají jen na kaloriích, které unavené tělo bohužel nespálí… A tak kila jdou rapidně nahoru...

Co s tím udělat?

Pokud přes týden „lajdačíte“ a v posteli pobýváte jen málo času, snažte se spánkový deficit dorovnat alespoň o víkendu. Snažte se každý volný den spát alespoň od dvě hodiny déle. Pomoci vám mohou i malá „odpolední zdřímnutí“ v řádu alespoň 30 minut. Jde ale o „náhradní řešení“ , které vám rizikové symptomy jako je nadváha neodbourají. Proto doporučujeme překopat spánkový režim a chodit spát včas. Alespoň abyste každý den naspali svou „sedmičku“ (rozumějte sedm hodin) spánku.

