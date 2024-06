close info Profimedia / Profimedia

Linda Hájíčková 21. 6. 2024

Kvalitní spánek je velmi důležitý pro naše zdraví a udržení si celkové pohody. Co se ale děje s vaším tělem, když spíte s rozsvícenou lampou? Může to mít až zásadní vliv na vaše zdraví! Povíme vám, co vědci zjistili a proč byste s rozsvícenou lampou už nikdy spát neměli.

Melatonin je hormon, který reguluje náš spánkový cyklus. Jeho produkce je však ovlivňována světlem, a proto s rozsvícenou lampou jeho množství klesá. To může vést k řadě zdravotních problémů, které není radno podceňovat. Pro zajištění kvalitního spánku je proto nejlepší spát v úplné tmě, minimalizovat rušivé vlivy a dodržovat pravidelný spánkový režim. Jen tak se vyvarujete negativním vlivům, které má rozsvícené světlo na náš organismus během spánku. Jaká poloha při spaní je pro vaše zdraví nejlepší a která naopak nejhorší, se můžete dozvědět z videa na YouTube, na kanálu TopTrendingCZ: Zdroj: Youtube Vznik spánkových poruch Vystavování se světlu v noci může produkci melatoninu potlačit, a tím i zhoršit usínání. To má za následek narušení přirozeného spánkového rytmu, včetně hlubokého spánku a REM fáze, kdy probíhá snění. Během těchto fází dochází také k obnově těla i mysli a pokud dojde k jejich narušení, může to vést k únavě a snížení kognitivních funkcí během následujícího dne. close info Profimedia zoom_in Spánkové poruchy jsou nebezpečným zdravotním problémem, který byste měli řešit. Dlouhodobé problémy s metabolismem Spánek při světle může vést k metabolickým problémům, včetně obezity. Důvodem je narušení přirozeného cyklu spánku a bdění, což ovlivňuje hladiny hormonů regulujících chuť k jídlu a metabolismus. Vědci dále zjistili, že lidé spící při slabém osvětlení mají vyšší hladinu inzulínu ráno, a to pak vede ke zvýšené inzulinové rezistenci. Ta je zase úzce spojena s rizikem rozvoje diabetu. Zvýšené riziko srdečních chorob Spaní při rozsvíceném světle mívá vliv také na kardiovaskulární zdraví. K tomu dochází pravděpodobně kvůli narušení autonomního nervového systému, který řídí srdce a cévy. Zvýšené hladiny kortizolu mohou navíc vést k chronickému stresu a následně k problémům s krevním tlakem a srdečními chorobami. close info Profimedia / Profimedia zoom_in Obezita a vysoký tlak mohou být způsobeny nekvalitním spánkem. Vliv na psychické zdraví Nedostatek kvalitního spánku je spojen rovněž s vyšším výskytem depresí, úzkostí a dalších psychických poruch. Dlouhodobé problémy se spánkem tak přispívají k chronické únavě, snížené koncentraci a celkově zhoršené kvalitě života. Kromě toho může chronická únava vést k většímu riziku úrazů a nehod, což představuje další zdravotní riziko. Narušení reprodukčního systému Vědci také zjistili, že spánek při světle může negativně ovlivnit i plodnost. U žen dochází k narušení menstruačního cyklu a ovulace, což snižuje šanci na početí. U mužů zase světlo snižuje kvalitu spermií a ovlivňuje hladinu testosteronu. Tato hormonální nerovnováha mívá za následek sníženou plodnost a problémy s reprodukčním zdravím. Související články close Domov a bydlení Osvědčená skandinávská metoda pro lepší spánek: Zase budete spát jako miminko video close Zdraví Špatný spánek po padesátce: Zatočí s ním valeriána, zázrak z 11. století video Zdroje: sleepfoundation.org, cibdol.cz, vedazive.cz

tag Hormon Lampa Melatonin Spánek YouTube Zdraví

