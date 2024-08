Prázdniny utíkají jako voda, a než se vzpamatujeme, je znovu čas na postupné zvykání dětí na školní režim. I když se to snaží oddalovat sebevíc, kalendář neošálíme, a proto není na co čekat. Čím dříve s tím začneme, tím bude jejich nástup do lavic plynulejší a bezproblémovější.

O prázdninách si děti mohou většinou ráno přispat, a tak nás nic nenutí ukládat je do postelí už po večerníčku. Na takový režim si snadno zvyknou, ale hůře odvykají. Proto je nutné nastolovat běžný školní režim postupně, jinak se budeme posledního srpna hodně divit – jak my dospělí, tak i děti.

Spánek můžete zlepšit díky radám z youtubového videa od Aleš Lamka - Fitness:

Zdroj: Youtube

Nenechte to na poslední chvíli

Podle odborníků je ideální začít s tréninkem časnějšího usínání dva týdny před koncem prázdnin, ale pokud jste to nestihli, využijte alespoň ten čas, který vám ještě zbývá. Jak na to, aby to co nejméně “bolelo”? V klidu, s pochopením, ale také trochu důrazně, jinak zkrátka neuspějeme. Naštěstí se můžeme opřít o několik jednoduchých bodů, které nám v tom pomohou.

Řád a rutina

Děti, i když si to mnohdy samy nechtějí přiznat, potřebují řád a rutinu. Proto bychom měli nastavit jakási nepsaná pravidla přípravy na spánek. Může to být chvilka klidného povídání, čtení, nebo třeba vyprávění pohádky. A pak už honem do koupelny.

Postupně a trpělivě

Nechtějte změnu okamžitě, proto jste s ní ostatně také začali o několik dní předem. Proto upravujte dobu ukládání dětí postupně, každý den ji posunujte třeba jen o deset nebo patnáct minut. To samé bude dobré udělat ráno, kdy děti šetrně vzbudíte.

A pokud se vám podaří dostat svoje potomky co nejdříve po probuzení na chvíli na vzduch, i kdyby to měl být jen balkón, uděláte jim i sobě tu nejlepší službu. Ranní světlo totiž dokáže doslova přeřídit jejich vnitřní hodiny a přizpůsobování se jinému režimu bude o to jednodušší.

close info Eva Vargyasi / Shutterstock zoom_in Brzy to zase začne, tak nezapomeňte děti postupně připravovat

Omezte počítač, přidejte spánek

Některé děti stráví většinu prázdninových dní venku, ale jsou i takové (a není jich málo), které volno využijí k počítačovým hrám a sledování televize. Také tento rychle získaný zvyk je třeba odbourat.

Proto denně ubírejte na hodinách, které díte může u takových zařízení strávit, aby mělo v září dostatek času nejen na školní povinnosti, ale také na kvalitní odpočinek a zájmové kroužky. Někdy to může být trochu složitější boj, ale vítězství v této bitvě s počítačem brzy oceníte.

Povídejte si s dětmi

Jsou i takové děti, které se do školy těší. Jestli ale nemáte to štěstí, že byste měli doma jednoho z takto bezproblémových potomků, budete se muset také vyrovnat s jeho problémy, které může očekávaný nástup do školy přinést.

Důležité je starosti a možná i obavy dětí v tomto směru nepodceňovat a už vůbec ne zesměšňovat. Zkuste si vzpomenout na sebe, jak jste tento čas vnímali a možná byste tehdy také uvítali více empatie. Proto se pokuste s dětmi o škole mluvit a narazíte-li na problém, řešte jej s klidem a bez výčitek. Uvědomte si, že pouhé konstatování, že do školy musí všichni, není řešením.

Individuálně a s rozumem

Každé dítě je jiné a potřebuje jinou podporu, ale to vy, jako rodiče, víte jistě sami nejlépe. Každopádně, shrneme-li si předchozí odstavce, není zkrátka na co čekat. Jakmile se začne blížit škola, je potřeba dítě připravit. Za pár dní si za svoji pečlivost poděkujete.

Zdroje: www.express.co.uk, www.chroniclelive.co.uk, www.mirror.co.uk