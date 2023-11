S přibývajícími roky nastupuje i jistá míra zapomnětlivosti a zhoršující se paměť. Podle čeho to poznáte a jaké jsou hlavní příznaky?

Postupné stárnutí k životu prostě patří a projevuje se nejen na kvalitě kůže, ale i na funkci jednotlivých orgánů. A jedním z nich je i mozek. Není tedy od věci ho co nejvíce podněcovat k přemýšlení a stále ho trénovat. Přesto lze postupně očekávat jistou míru zapomnětlivosti. Ozvou se první varovné signály.

Jak si okamžitě zlepšit paměť! Podívejte se v tomto YouTube videu kanálu Škola paměti Jakuba Poka:

Zdroj: Youtube

Nezoufejte, ale nepodléhejte

Také se vám stává, že hledáte stále dokola brýle a nevíte, kam jste je položili? Nebo si nemůžete vzpomenout na jméno vašeho nového kolegy či restaurace, kde jste včera obědvali? Je pravda, že jde o lehce frustrující situaci, ale pokud si vzpomenete časem, nebo vám zapomenutý jev něco přiblíží a vy na něj přijdete, není to ještě zas tak špatné!

„Určitý stupeň ztráty paměti lze považovat za normální, zvláště s věkem. Tyto změny paměti obvykle nejsou důvodem k obavám," řekla a potvrzuje Carmen Carrión, odborná asistentka neurologie na Yale School of Medicine. Horší situace nastává, když se začnou projevovat příznaky, které mohou vést k závažným chorobám. Jak je poznáte?

close info Profimedia zoom_in Jedním z příznaků je nemožnost učení se známým věcem a znalostem.

Ztráta schopnosti učit se novým věcem

Stejně jako se kdysi nevyznali naše prarodiče v prvních technických vymoženostech, dnes v jistých okamžicích mozek po padesátce někdy nebere vše o současné technologii. Nové mobily, notebooky, počítače, a dokonce i automobily dnes vyžadují nové vzdělání, abychom je dokázali dokonale ovládat.

Technika se vyvíjí tak rychle, že stále přibývají nové informace, které je nutné dále rozvíjet a doplňovat. A toto ostré tempo vývoje mnozí jedinci ve vyšším věku už nestíhají. Pokud tedy náhodou jedinec nezvládá ani základní ovládání a mohl by to být neřešitelný problém, není od věci poradit se s odborníkem.

Nepochopení toho, co bylo jasné

Dalším výrazným znamením, že něco není s mozkem v pořádku je stav, kdy dotyčný má potíže pochopit situace či chod věcí, které pro něj dříve byly snadno pochopitelné a brzy osvojitelné. Pochopení přicházela naprosto samo. Může se to projevit na zcela každodenních záležitostech, které jsou na první pohled jednoduché a nenáročné.

Možná si najednou nemůžete vzpomenout na číslo vašeho domu, nebo na recept, který vaříte celý život. Hrozbou je i zapomínání na pravidelné platby, nebo je naopak zaplatíte vícekrát, než musíte. Podobně je to se zapomínáním na schůzky či na pravidelnou hygienu.

O čem jsme to mluvili?

Stejně tak se nedokonalost mozkových funkcí může projevit rychlým zapomínáním rozhovorů. Nejde o to si pamatovat každé slovo, ale jedinci, kterým to přestává myslet, zapomenou zcela na to, že s určitým člověkem vůbec hovořili.

close info Profimedia zoom_in Nevíte často kam jste odložili věci?

Ztráta na známém místě

Lidé s nebezpečně se zhoršující pamětí mají tendence nepoznávat známá místa a snadno se mohou zatoulat. Jedná se o poměrně nebezpečnou a vážnou situaci, kterou je zcela jistě také nutné řešit s odpovídajícím lékařem.

Zdroje: www.huffingtonpost.co.uk, www.novinky.cz, www.lidovky.cz