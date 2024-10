Zuby máte jen jedny. Proto byste se o ně měli správně starat. Jaké chyby by se vám mohly vymstít?

Říká se, že zuby by se měly čistit minimálně dvakrát. Ráno pro krásu, večer pro zdraví. Tuto poučku si bere k srdci zhruba polovina Čechů. Ostatní ji buďto přeslechli, nebo zkrátka svůj chrup moc neřeší. A to je škoda.

Ale i skalní čističi zubů nemají vyhráno. Podle dentistů je častým problémem „domácí očisty“ chrupu její krátká doba (většinou bývá pod dvě minuty) a špatná manipulace se zubním kartáčkem. Ten v závěru nejen, že zuby špatně vyčistí, ale může je i nenávratně poškodit… Jak?

Netlačte na pilu

Účelem klasického čištění zubů je odstranění zubního plaku, který se hromadí nejen na zubech, ale i v mezizubních prostorech. Tato lepkavá hmota, která je tvořena slinami, zbytky potravy a mikroorganismy, narušuje zubní sklovinu a činí tak zub daleko zranitelnější vůči zubnímu kazu.

Bohužel, odstranit tohoto „nepřítele“ nejde klasickým vypláchnutím pusy vodou, ale pravidelným čištěním. „A v tom je ta potíž,“ říká jeden z dentistů a pokračuje: „Spousta lidí ve snaze dokonale si vypulírovat chrup, ho vlastně ničí. Problém je nejen tvrdost kartáčku, ale intenzita, jakou na něj tlačí. Takový „silový úklid“ chrupu může přinést více škody, než užitku.“

Pozor na odhalené krčky

Podle odborníka mají lidé, kteří při čištění zubů příliš „tlačí na pilu“, problém s dásněmi. Jde zejména o odhalené „krčky“ (tedy části zubního kořene), které činí chrup přecitlivělý na chladné či sladké pokrmy.

Odhalená část zubu také způsobuje bolestivost, krvácení dásní, ale i riziko zubního kazu. Pokud byste ve svém nátlakovém pulírování pokračovali, hrozily by vám ještě záněty dásní a v neposlední řadě i paradentóza. Tato nechvalně známá nemoc může vyvrcholit i ztrátou zubů a to nechcete…

close info Profimedia zoom_in Při čištění byste neměli na chrup příliš tlačit.

Minimum čištění: dvě minuty

Mnohem jednodušší je proto změnit techniku čištění zubů. Dentista radí, jak na to: „Kartáček přiložte k dásním pod úhlem 45 stupňů. Chrup čistěte krátkými, krouživými pohyby. Vyhněte se „drhnutí“ ze strany na stranu, které může jen podráždit a poškodit dásně!“

Pokud se budete držet tohoto doporučení, nemělo by se s vaším chrupem nic špatného stát. Jediné, co byste měli vylepšit, je také doba čištění, která by neměla být kratší než dvě minuty!

Jemný nebo sonický kartáček

Podle odborníků byste měli používat měkký zubní kartáček, který zaručí i jemnost čištění. „Kartáček vyměňujte každé tři měsíce, nebo i dříve, pokud jsou štětiny roztřepené,“ radí odborník a dodává, že takový „opotřebovaný štětináč“ může být nejenom méně účinný při čištění, ale zároveň nebezpečný vůči poranění dásním.

Máte-li pochybnosti, jestli je vaše čištění precizní, pořiďte si sonický kartáček, který čistí zuby pomocí vibrací, které vhání vodu a zubní pastu do těžce dostupných míst vašeho chrupu. Jde sice o dražší záležitost, ale v případě každodenní péče o zuby se určitě vyplatí.

