Co se stane s vaším zrakem, když budete denně koulet očima? Téměř zázrak

Zdá se vám, že máte špatný zrak, který se postupem času stále zhoršuje? Zkuste tomu zabránit a tento proces stárnutí alespoň zpomalit. Pomáhá totiž i domácí léčba a samozřejmě i správná prevence.

Oči jsou základní smyslový orgán

Zrak patří mezi jeden z našich nejdůležitějších smyslů, protože díky němu vnímáme 80 % informací z vnějšího světa. Proto je nutné o své oči pečovat a zbytečně dlouhou dobu je nevystavovat rizikovým faktorům. V dnešní technologicky vyspělé době se jedná především o dlouhé hodiny sledování televize a dívání se do monitorů počítačů a mobilních telefonů.

V dnešní technologicky vyspělé době oči ohrožují dlouhé hodiny sledování televize a dívání se do monitorů počítačů a mobilních telefonů. Zdroj: Shutterstock

Oči jsou z těchto podnětů unavené z přetížení a dochází k různým potížím a rychlejšímu zhoršení vidění. Proto byste měli dopřát očím i relax, pravidelný trénink a na prvním místě i prevenci před vznikem možných nesnází. Zhoršené vidění je totiž možné léčit a pozastavovat.

Prevence je nezbytná

Většině běžných poruch zraku se dá předcházet, tak proč toho nevyužít. Postupné zhoršování kvalitního vidění je u každého z nás individuální a také vždy souvisí s celkovým zdravotním stavem. Záleží na kvalitní stravě a správných stravovacích návycích, na dávce pravidelného pohybu, na množství cukru v krvi a krevním tlaku.

Jistý podíl hrají někdy i užívané léky a stres, protože vedlejšími účinky mnohdy dochází k značnému zhoršení zraku. Lidé by se měli vyvarovat také častého a dlouhodobého pobytu na ostrém slunci.

Oční jóga má prokazatelné výsledky

V posledních letech toto cvičení zažívá opět velký boom a je mnoho jedinců, kteří díky oční józe pociťují zlepšení vidění. Zakladatelem účinného cvičení je japonský odborník na zrak Kazuhira Nakagawy, který sestavil metodu cviků, s nimiž dokázal, že se s nimi dá v některých případech dokonce brýle i odložit.

Zakladatelem účinného cvičení je japonský odborník na zrak Kazuhira Nakagawy. Zdroj: shutterstock.com

V podstatě jde o tréning soustředění a paměti spojený s pohybem očí. Nejprve je dobré nechat se vést odborníkem, který vás naučí cviky správně provádět. Jakmile se je naučíte, stačí je každý den provádět alespoň 10 minut.

Dívejte se do dálky neboli pravidlo 20/20/20

V podstatě tento trik doporučují všichni optometristé. Jedná se o pravidelné střídání pohledu z blízka do nekonečna, tedy do dálky. V době, kdy je náš pohled převážnou část dne zaměřen na blízké předměty, a bohužel především elektroniku, je toto cvičení pro naše oči maximálně prospěšné.

Z Ameriky k nám doputovalo známé a snadno zapamatovatelné pravidlo 20/20/20. Doporučuje při práci na počítači každých 20 minut uvolnit oči pohledem do dálky, ideálně do přírody, aby byl pohled očí co nejvíce relaxovaný. Sledovaný předmět by měl být vzdálený alespoň dvacet stop, tedy zhruba 6 metrů.

