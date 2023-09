3 jednoduché triky, abyste hubli ve spánku: Večer stačí šálek správného čaje

Schrupnout si a zhubnout několik deka? To je snad sen každého z nás a není tak úplně nereálný. Inspirujte se německým vědcem, který poradí, co dělat, abyste podpořili hubnutí ve spánku. Podívejte.

Shodit pár kilo navíc bez námahy, hezky ve vyhřáté posteli – zní to naprosto neuvěřitelně, nicméně toto tvrzení není zcela od věci. Samozřejmě nic není tak jednoduché, jak se na první pohled může zdát, ovšem i při spánku se dá poměrně efektivně hubnout. Prozradíme, jak.

Žvýkejte

Možná vás to překvapí, ale na hubnutí má vliv i taková maličkost, jako je žvýkání žvýkaček po každém jídle, dodržování pitného režimu ve smyslu vhodných tekutin, ale také konzumace potravin s vysokým obsahem vody. Při hubnutí může pomoci káva a snídaně a konečně kvalitní spánek.

Na kvalitě záleží

Spánek je pro lidský organismus důležitý z mnoha důvodů. Tělo při něm regeneruje, je důležitý pro správné fungování imunitního, nervového a kardiovaskulárního systému. Organismus se také během tohoto specifického odpočinku zbavuje nahromaděných splodin a v neposlední řadě je kvalitní spánek důležitý i z hlediska hubnutí. Kvalitní a dostatečný spánek dokáže přispět k vyšší redukci tukové tkáně. Naopak nedostatek spánku a jeho deprivace ovlivňuje produkci hormonů, které ovlivňují pocit hladu a vedou nás k přejídání.

Jak hubnout co nejvíce?

Kolik toho tělo během vašeho spánku spálí ovlivňuje hned několik věcí. Jednou z nich je večeře. Ta by měla být lehká, bez zbytečných jednoduchých sacharidů. Ideální volbou je salát s rybou nebo libovým masem nebo třeba zeleninové polévka. Zapomeňte na hamburger, uzeniny a podobně těžké potraviny.

Ryby, ale i mořské plody jsou skvělou volbou k večeři. Zdroj: Alena Hrbková

Dobře větrejte

Vědci bylo dále prokázáno, že pozitivní efekt na hubnutí má teplota v místnosti, ale také oblečení, ve kterém lidé spí. Obecně se doporučuje mít v ložnici nebo v místnosti, ve které spíte, o několik stupňů méně, než v ostatních místnostech. Podle dalších vědeckých studií je zase velmi vhodné spát bez pyžama, nebo alespoň volit co nejslabší spací oděv. To z toho důvodu, že lidský organismus se během noci bude snažit zahřát, aby se cítil komfortně, na což musí vynaložit energii a to vede ke spalování tuků. Zároveň můžete zkusit i další pomůcku.

Mátový čaj podpoří hubnutí. Dopřejte si jej těsně před spaním. Zdroj: Shutterstock.com / a9photo

Mátu před spaním

Vědeckými studiemi je prokázáno, že různé vůně ovlivňují lidský apetit. Mezi ně můžeme zařadit vanilku, zelené jablko nebo banánovou vůni. Pokud vás tedy večer honí mlsná, zkuste do difuzéru nakapat pár kapek esenciálního vanilkového oleje a chutě zmizí. Stejně tak je skvělým pomocníkem při hubnutí máta, navozuje pocit sytosti a chutě zahání, zároveň zlepšuje zažívání a uklidňuje jej. Dejte si jeden šálek mátového čaje před spaním a kila půjdou dolů.

