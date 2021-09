Jak nejlépe vyčistit špinavé ruce ze zahrady? Vyzkoušejte cukr, je vynikající

Čisté ruce jsou dobrou vizitkou člověka. Co když ale samotné mýdlo nepomáhá? Zachrání vás cukr a další vychytávky!

Špinavé ruce má člověk raz dva. Stačí práce na zahradě, přesazování pokojových květin, loupaní vlašských ořechů nebo opečovávání vašeho dvoukolého „mazlíka".

Mějte na paměti, že ruce by se měly mýt vlažnou vodou, studená nebo naopak horká voda pokožce neprospívá.

Po důkladném umytí je potřebná i závěrečná péče – promaštění. K tomu dobře poslouží váš oblíbený krém na ruce.

Po práci na zahradě si ruce zaslouží náležitou péči. Zdroj: Profimedia

Cukr

Cukr je skvělý pomocník do kuchyně, ale svou sílu vám ukáže i v koupelně. Nasypte si na ruce lžičku cukru, přidejte trošku vody a ruce „myjte“ tak, jako byste měli v dlaních klasické mýdlo. Cukr dobře odstraňuje mastnou špínu. Jestliže se vám ani tak nedaří špínu umýt, přidejte k cukru trochu tekutého mýdla.

Olivový olej

Tento zázrak dokáže umýt ruce například po „hrabání se" v motoru auta, takže ho využijí zejména pánové. Na ruce si nalijte trochu olivového oleje, důkladně promněte a utřete do ubrousku. Poté si umyjte ruce běžným způsobem.

Olivový olej je považován za malý zázrak. Zdroj: Shutterstock.com

Jedlá soda

Všestranný pomocník do domácnosti si poradí i s tímto problémem. Čistící pastu, se kterou budete určitě spokojeni, si připravíte následovně: 3 lžičky vody smíchejte se lžičkou jedlé sody. Nic složitého. Tuto pastu můžete použít na mokré i suché ruce.

Jedlá soda je užitečná nejen při úklidu. Zdroj: Michelle Lee Photograp / Shutterstock.comhy

Kyselina citronová

Připravte si roztok, který vás zbaví zabarvení od černého rybízu, borůvek nebo červené řepy. Zašpuntujte umyvadlo, naplňte ho teplou vodou a přidejte lžičku kyseliny citronové. Ruce naložte do „lázně“ a omývejte špinavá místa.

Pokud doma kyselinu citronovou nemáte, můžete použít i čerstvý citron. Potírejte zašpiněná místa rozkrojeným citronem, nechte jeho šťávu nějakou tu minutku působit a následně ruce omyjte vodou.

Pokud vás trápí špína za nehty, zabořte je do rozpůleného citronu, to by mělo pomoci.

Vyzkoušejte čistící účinky citronové šťávy. Zdroj: Shutterstock.com / Robert Przybysz

Sůl

Sůl vám pomůže se špínou, ale i s pachy. Pokud vám nelibě zapáchají prsty například po konzumaci něčeho vynikajícího (aromatické zrající sýry, mořské plody atd.), promněte v prstech a dlaních sůl, poté si ruce umyjte mýdlem.

Sůl má všestranné použití. Zdroj: Profimedia

Šťáva z kysaného zelí

Samozřejmě ne každý doma kysané zelí má. Ale kdo ano, je to i skvělý čistič rukou, na to si vzpomeňte třeba po loupání vlašáků. Ideální je si máčet ruce ve šťávě z kysaného zelí alespoň 15 minut.

Kysané zelí je nejen naší domácí superpotravinou. Zdroj: Shutterstock.com / Dani Vincek

Pemza

Jemná pemza dokáže zázraky, buďte ale velmi opatrní. Pemzu seženete v drogerii, vybrat si můžete z různých typů. Ale pozor, někdy je pemza velice ostrá. Pemza se využívá spíše na zhrublé paty, ale použít ji lze i na ruce. Naneste na ruce mýdlo a pemzou jemně přejíždějte po špinavých místech. Musíte však dobře odhadnout maximální tlak, který na pemzu vyvinete, jinak hrozí bolestivé odření kůže.

Žlučové mýdlo

Stará klasika, která se rozhodně v domácnosti neztratí! Mýdlo použijte společně s kartáčkem a ruce budete mít opět čisté jako padlý sníh.

