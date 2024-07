Měříte si občas krevní tlak či dokonce pravidelně? Víte ale, co ta čísla konkrétně znamenají? Krevní tlak je jeden z důležitých ukazatelů zdraví kardiovaskulárního systému. Určitě byste měli alespoň tušit, jak je to například se spodní hranicí krevního tlaku.

Obávaný vysoký tlak

Praktičtí lékaři sledují změny v naměřených hodnotách svých pacientů. Krevní tlak je nutné monitorovat během operace i po ní, je důležitým ukazatelem stavu pacienta po úrazu a podobně. „Sto dvacet na osmdesát“ je heslo, které se vžilo i mezi laiky. Věděli byste, co označuje menší číslo ze dvou naměřených?

Vysoký krevní tlak je nemoc a musí se léčit, říká prof. Filip Málek, vedoucí lékař Ambulance srdečního selhání Nemocnice Na Homolce. Tento a další příspěvky najdete na YouTube kanálu Nemocnice Na Homolce.

Zdroj: Youtube

Měření krevního tlaku

Měřením krevního tlaku se zabývali odborníci už v 19.století. První tonometr, který už vypadal jako starší typ s rtuťovým měřícím sloupcem, manžetou a pumpičkou, představil v roce 1896 Italský lékař Scipione Riva-Rocci. Neměřil však diastolický tlak, a tak jej o 9 let později vylepšil ruský lékař Nikolaj Sergejevič Korotkov o tzv. fonendoskop, díky němuž bylo možné měřit oba tlaky. To jste možná nevěděli, ale to, že měření sestává ze dvou hodnot, je docela známá věc. Víte ale, co ta čísla znamenají? A na co poukazuje spodní naměřený tlak?

Vyšší číslo náleží systolickému tlaku a diastolický tlak je tím nižším číselným údajem. Zatímco systolický tlak měří tlak v cévách během srdečního tepu, diastolický měří tlak mezi tepy, kdy srdce odpočívá. Za optimální jsou považované hodnoty 120/80 mm Hg.

Diastolický tlak je považován za normální, pokud se pohybuje mezi 60 a 80 mm Hg. Hodnoty pod 60 jsou označovány jako nízké čili jde o hypotenzi. Nízký diastolický tlak může být pro některé normální a obvykle obecně nízký tlak nevyžaduje léčbu, pokud není doprovázen dalšími příznaky. Běžně může jít o dušnost či otoky nohou.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in I moderní přístroje se stále trochu podobají původnímu tonometru.

Nízký tlak většinou nevyžaduje léčbu

Kde hledat příčiny nízkého spodního, respektive diastolického tlaku? Řekl vám někdy lékař, co to vlastně znamená, že máte nízký diastolický tlak a nač si máte dávat pozor?

Diastolický tlak může být nízký i přesto, že systolický tlak má normální hodnoty, ale také mohou být nízké oba.

S nízkým diastolickým tlakem se můžete setkat s přibývajícím věkem, díky změně elasticity žilních stěn. Nízký spodní tlak může být způsobený různými léčivy, která ovlivňují pružnost cévních stěn, může jít i o nevhodné léky na léčbu vysokého tlaku.

Oba nízké tlaky, tedy když je diastolický i systolický nižší než 100/70 mm Hg, mohou být doprovázeny příznaky jako je závrať, mdloby, nevolnost, studené končetiny, hučení v uších, rozmazané vidění někdy i podlomení nohou a pád. I když to může být nepříjemné, nejde o onemocnění, které by bylo nutné léčit.

Pokud se vám běžně nestává, že byste měli nízký spodní tlak, může to být způsobeno například „jen“ nedostatečnou hydratací čili zanedbáním pitného režimu. Ačkoli je to stav snadno napravitelný, rozhodně byste nad nedostatkem tekutin neměli mávnout rukou. Významně totiž škodí fyzické i mentální pohodě.

Příčinou může být také hormonální nerovnováha, cukrovka nebo nízký krevní cukr. Nízký tlak může souviset s nedostatečně funkční srdeční chlopní, onemocněním srdce, arytmie či selháním, ale také úžehem či úpalem. Nízký krevní tlak je možné vysledovat také u nemocí jater, anémie a nedostatku vitaminu B12, B9 a železa.

