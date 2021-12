Bolívá vás hlava a netušíte proč: Toto je přehled spoušťečů, včetně potravin

Zná to snad každý. Bolest hlavy. Úporná, nepřestávající, pulzující, tupá, ostrá… Projevy má různé, často přichází nečekaně a znemožní nám běžnou činnost.

Ať už trpíte na občasné bolesti hlavy nebo na časté migrény, měli byste se naučit rozklíčovat, co může tyto potíže vyvolávat. Pokud pomineme nějaké závažné zdravotní potíže, jedním z nejčastějších spouštěčů bolestí hlavy je stres. Dlouhá léta podceňovaný faktor, nedostatečná duševní hygiena a odpočinek, to všechno má za následek časté bolení hlavy. Odborníci zabývající se celostní medicínou dokáží rozpoznat podle místa bolesti na hlavě i pravděpodobný původ bolesti.

Existují i tzv. mapy bolesti hlavy, které vám pomohou odhalit ten váš spouštěč. U žen bývají častými příčinami i hormonální změny či menstruační cyklus, častými spouštěči jsou těžko ovlivnitelné faktory jako počasí nebo hluk, v posledních letech se vzrůstajícím používáním moderních technologií může být příčinou i časté používání mobilních telefonů, celodenní práce na počítači včetně špatně nastaveného pracovního prostředí, kdy se například dlouhodobým špatným sezením přetěžuje krční páteř.

Málo nebo mnoho

Spouštěčů jsou desítky, ne-li stovky, možná že budete překvapeni, jak málo stačí k tomu, aby vás hlava rozbolela. A funguje to i naopak. Hlava často bolí i proto, že je něčeho až příliš mnoho. Sestavili jsme pro vás pět nejčastějších spouštěčů bolestí hlavy…

Počasí a změna tlaku

Úplněk, náhlá změna venkovních teplot, extrémní horko či velký chlad… Některé osoby při změnách tlaku trpí, na některé změny počasí vůbec nepůsobí. Každý z nás má jinou míru citlivosti. Pokud však nemůžete najít váš spouštěč, zaměřte se na změny počasí, zapisujte si projevy bolesti do kalendáře a porovnejte je s meteorologickými údaji. Možná budete překvapeni.

Rozbolet hlava může i z vysokých teplot. Zdroj: Shutterstock

Pravidelná strava

Neexistují špatné a dobré potraviny, existují jen lidé, kteří to s některými potravinami přehánějí, ať už nadměrnou či nulovou konzumací. Je pravdou, že na některé druhy potravin může lidský organismus reagovat bolestí hlavy, patří mezi ně třeba čokoláda, zralé sýry, sušené ovoce, citrusy či droždí. Častějším spouštěčem spojeným se stravou je vynechání pravidelného jídla, kdy klesne hladina cukru v krvi a bolest hlavy je na světě. Řešením jsou menší porce a pravidelnost.

Hladovění i přejídání zejména v kombinaci s pracovním stresem jsou typickými spouštěči. Zdroj: Shutterstock

Smyslové vjemy

Křik dětí, hluk z městské dopravy, blikající světla, hlasitá hudba, silný parfém… Naše smysly jsou často vystaveny vjemům, které když překročí snesitelnou hranici, vyvolají intenzivní bolesti hlavy. Pomáhá procházka na čerstvém vzduchu v přírodě, pobyt v tiché místnosti ve tmě, zavřené oči a tichý koutek, kde si alespon na chvíli odpočinete a uzavřete se do sebe daleko od okolního světa.

Alkohol a nevhodné nápoje

Kdo by neznal ranní stavy kocoviny po večírku, kde alkohol tekl proudem. Babských rad, jak se zbavit bolestí hlavy, je celá řada, obecně však platí, že pokud pijeme málo vody, bolest hlavy nás dříve nebo později dostihne, ať už popíjíme alkohol, či nikoli. Stačí pít nadměrně třeba kávu nebo čaj a hlava nás může rozbolet stejně tak. Dbejte na dostatečný přísun tekutin, ideální je čistá voda třeba s citronem či mátou, doplnit ji můžete slabou minerálkou. Množství je individuální, ale říká se, že na každých 15 kg své váhy by to mělo být 0,5 l tekutin.

Zhoršující se zrak

Oční lékaři dobře vědí, že za bolesti hlavy může velice často zhoršující se zrak, případně nevhodné brýle. Nejen nesprávně zvolené dioptrie, ale také obroučky, které dlouhodobě tlačí na kořen nosu či prostor za ušima mohou vaši hlavu pěkně potrápit.

Zdroje:www.ordinace.cz,www.prozeny.cz