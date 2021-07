Co udělá s vaším tělem, když do sprchy zavěsíte eukalyptus

Eukalyptus je původně australský strom, jehož účinků využívá medicína již po tisíce let. Známý je zejména díky jeho silnému aroma, které pomáhá protáhnout naše dýchací cesty. Navíc lze eukalyptus využít i doma, v koupelně. Zavěšené eukalyptového listu do sprchy dá vaší relaxaci úplně nový náboj.

Eukalyptové listy jsou odolné, takže ani jejich zavěšení do sprchy jim neublíží. Dokonce je tam můžeme nechat i dlouhodobě, a vyměnit je až v momentě, kdy budou mokré. Pouhým zavěšením eukalyptových listů za sprchovou hlavici se změní zážitek ze sprchování, který je i tak pro hodně z nás uklidňujícím momentem, jímž začínáme i končíme den. Je to moment, který věnujeme sami sobě.

Eukalyptové listy lze i usušit a použít stejně jako čerstvé Zdroj: Profimedia

Přirozená vůně a blahodárný účinek

Hodně z nás utrácí nemalé částky za drahé gely, mycí prostředky či osvěžovače vzduchu. Sprchování si lze ale užít ještě více, pokud všechny tyto drahé a většinou chemické prostředky nahradíme přírodními zdroji. A jedním z nich je právě eukalyptus.

Eukalyptový esenciální olej je extrahován párou, takže přidání několika listů či celých snítek, ba dokonce větviček do naší koupelny stimuluje příznivé vlastnosti rostliny.

A stejně tak, jako eukalyptový olej pomáhá protáhnout naše dýchací cesty, působí osvěžujícím dojmem i při sprše, kde jej můžeme využít jak celoročně, tak nárazově v okamžiku, kdy trpíme respiračními problémy, nachlazením nebo chřipkou.

Eukalyptus ve sprše

Čerstvý eukalyptus v dnešní době prodává už většina běžných květinářství, obchodů se zdravou výživou, a dokonce i velkých řetězců. Vezměte provázek nebo drátek a spojte tak dva nebo tři konce eukalyptových listů nebo větviček k sobě. Druhý konec přivažte ke sprchovací hlavici. Je jen potřeba dbát na to, aby eukalyptus visel směrem dolů, a byl umístěn co nejblíže ke zdi. Listy tak budou vodě trochu vystaveny, ale ne přímo a po celou dobu.

Eukalyptus má léčivé účinky Zdroj: Profimedia

Měnit eukalyptus nemusíte často, ale pro lepší účinky se doporučuje jednou týdně. Eukalyptový olej můžete přidat také do domácího deodorantu, mýdla či zubní pasty. Rovněž si můžete sami připravit sprchový gel s eukalyptovou vůní, což je až překvapivě snadné, nebo dokonce kapsle do koupele.

Gel či kapsle do koupele

Na jejich výrobu budete potřebovat eukalyptový a citronový olej, citron, 3 šálky jedlé sody a jeden šálek vody, formičky na led, v případě pečení formičky vhodné do trouby – silikonové.

Smíchejte jedlou sodu s jedním šálkem vody ve velké míse a důkladně promíchejte. Do vzniklého „lepidla“ přidejte citronovou kůru a opět promíchejte. Směs přelijte do formiček na led a trochu ji upěchujte, aby se nerozpadla, jakmile ji vytáhnete ven. Formičky můžete ozvláštnit dle vašich představ – snítkami bylinek nebo květy. Poté kápněte do každé formičky pět až deset kapek eukalyptového oleje a na suchém a čistém místě nechte po dobu jednoho týdne uschnout. Je možné i upéct v troubě, cca 15 minut při 180 stupních. Tablety vložte do vany a užijte si jejich vůni.

Účinky eukalyptu