Zázračný srdečník: Co se stane, když z něj budete pít čaj každý den?

Znáte bylinku s názvem srdečník? Jestli ne, je to škoda! Má totiž úžasné léčivé schopnosti a jde o významné přírodní kardiotonikum. Můžete si z něj udělat chutný a zdravý čaj, nebo si v jeho nálevu dopřát koupel.

Srdečník obecný (Leonurus cardiaca)

Lidově se tato bylinka nazývá buřina srdečník a z botanického hlediska spadá do čeledi hluchavkovitých. Původem pochází z Asie, odkud se postupem času dostal do Evropy a do Severní Ameriky. Rostlina roste ve volné přírodě, většinou na suchých loukách a pastvinách, podél silnic i na rumištích. Ovšem v současné době se také ve velkém pěstuje k výrobě čajů a různých směsí. V České republice se nachází ve třech poddruzích, a to srdečník pravý, prostřední a chlupatý. Všechny tyto druhy mají stejné účinky, a tak je můžete s klidem zaměňovat. Díky svým mimořádně pozitivním účinkům na zdraví se také často pěstuje doma na zahradách.

Srdečník obecný je vytrvalá bylina, která dorůstá výšky až 150 cm. Snadno ji poznáte podle bohatě větveného, chlupatého, čtyřhranného stonku, který má červenofialovou barvu. Zdroj: shutterstock.com

Jak srdečník poznáte?

Srdečník obecný je vytrvalá bylina, která dorůstá výšky až 150 cm. Snadno ji poznáte podle bohatě větveného, chlupatého čtyřhranného stonku, který má červenofialovou barvu. Po celé délce na něm vyrůstají vstřícné listy se zoubkovitým okrajem a výraznější žilnatinou. Růžové nebo lila květy ve tvaru nálevkovitých kalichů jsou přisedlé a tvoří husté lichopřesleny. Srdečník kvete v období od června do října.

Léčivých účinků je nespočet

Jak už z názvu vyplývá, srdečník je jednou z nejúčinnějších bylin na srdce a cévy. Už ve starověkém Římě a Řecku se užíval na některé srdeční a cévní nemoci, zrychlený tep, vysoký krevní tlak. Čaj velice pomáhá všem, kdo mají slabosti a poruchy funkce srdce a zároveň tlumí jeho bolesti. Zároveň je velice nápomocný při léčbě anginy pectoris. Zvětšuje diastolu a snižuje tepovou frekvenci srdce.

Srdečník má zároveň výraznou schopnost uklidňovat, protože blahodárně působí na nervovou soustavu. Často je tedy doporučován jako prvotřídní lék na srdeční neurózu. Pro příznivé účinky srdečníku na nervovou soustavu se využívá i při neklidu, návalech a nadměrnému pocení v klimakteriu. Současně ulevuje při nervozitě, migréně, bolestech hlavy, přepracovanosti, úzkosti, srdečních obtížích způsobených zvýšenou činností štítné žlázy a onemocnění prostaty. Velice pozitivní účinky má také při bolestivých a dlouhých menstruacích. Srdečník lze v těchto případech použít i lokálně ve formě oleje nebo jako obklad. A bonus navíc? Průvodním znakem při jeho používání je příznivý vliv na poruchy trávení a na průjmy. A snadno vám pomůže i s nespavostí!

Vždy po poradě s lékařem

Stejně jako u všech léků na srdce i se srdečníkem byste měli zacházet opatrně. Jestliže trpíte závažnějšími potížemi, je vždy lepší vše zkonzultovat s vaším ošetřujícím lékařem. Dbejte i na správné dávkování, protože bylinka může být při nesprávném množství mírně jedovatá.

Srdečník má zároveň výraznou schopnost uklidňovat, protože blahodárně působí i na nervovou soustavu. Zdroj: shutterstock.com

Pro koho není srdečník vhodný

V žádném případě by srdečník neměly požívat těhotné ženy, protože obsažená látka leonurin by mohla mít vliv na předčasné vyvolání děložních stahů. Srdečník se také nedoporučuje dětem do 3 let a všem, kdo mají potíže se srážlivostí krve, protože srdečník ředí krev.

Jak srdečník užívat?

Čaj: Na přípravu 1 šálku srdečníkového čaje použijte 1 polévkovou lžíci sušeného srdečníku. Zalijte ji 250 ml vroucí vody a přikrytý nálev 15 minut louhujte. Po scezení pijte 1 horký šálek čaje 2 x denně.

Macerát: 2 lžičky sušené natě přelijte 2 sklenkami studené vody a nechte 12 hodin stát. Denní dávka jsou 2 šálky.

Koupel: 150 g srdečníku, 150 g máty peprné a 150 g vachty spařte ve 3 l vody a nechte tak 15 minut odstát. Poté nalijte přes cedník do napuštěné vany a nezbývá než si jít zarelaxovat.

Zdroje: www.rehabilitace.info, www.dtest.cz, www.bylinkyprovsechny.cz, Janča - Zentrich: Herbář