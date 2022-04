Šrucha není plevel: 5 věcí, které zázračně léčí

Šrucha zelná je celosvětově rozšířená a má skvělé léčebné účinky na lidské zdraví. Je známá spíše jako plevel, ovšem jedná se o jednu z nejbohatších rostlin na omega-3 mastné kyseliny! Roste téměř všude a poslední roky si tuto vzácnost pěstuje mnoho lidí i na zahradě.

Dříve opečovávaná a hojně pěstovaná zelenina je dnes mnohokrát považovaná za obtížný plevel. Kdysi byla dokonce využívána jako významný ochranný a léčivý amulet. V případě, že hledáte přírodní zdroj síly a zdraví, sáhněte zcela určitě právě po plevelné rostlině jménem šrucha zelná. A navíc? Můžete si z ní vařit i skvělé pokrmy, v kuchyni má totiž velké množství využití. Je výborná na salát, jako špenát, ale i do polévky.

Do Evropy se šrucha dostala z Egypta

Běžně roste tato rostlina v teplejších oblastech kontinentu. Původem je ze severní Afriky i Asie. Šrucha patří mezi nejstarší známou zeleninu a jako chutná bylina se používala již ve starověku. Svými léčebnými účinky byla tak vyhlášená, že ji dokonce známý římský válečník a filosof Plinius starší doporučoval nosit jako amulet proti jakémukoliv zlu a nemocem. Díky vysokému obsahu vitamínu C fungovala rostlina i jako užitečný lék na kurděje.

V současné době začíná být šrucha opět velmi populární a vrací se nejen do našich jídelníčků, ale i do zahrad. Zdroj: shutterstock.com

Šrucha zelná (Portulaca oleracea)

Lidově se jí říká portulák či kuří noha a v tradiční čínské medicíně je honosně nazývána MaChiXian. Šrucha má typicky zbarvenou lodyhu do červena, lesklé sukulentní listy a od června do října i žluté květy. Určitě je dobře znáte, jsou pravidelné a mají 4 až 8 korunních plátků. Plně se rozevírají jenom ve slunné dny.

Šruchu snadno poznáte i podle plodů, které vypadají jako kulovité přisedlé tobolky pukající kolem dokola. Samotná semínka jsou velice drobná a okrouhlého tvaru. Jsou velice rozmanitě zabarvené, a tak se často setkáte s hnědou, leskle černou či kovově šedou variantou.

Nejčastěji si vyhledává písčité půdy na slunných stanovištích. Možná, že jí máte doma na zahradě a ani o tom nevíte. Mnoho pěstitelů štve jako obtížný plevel. Když si ji však zkultivujete, bude růst jenom tam, kde budete chtít vy.

Účinky šruchy zelné

V současné době začíná být šrucha opět velmi populární a vrací se nejen do našich jídelníčků, ale i do zahrad. A je to dobře, protože tato bylinka má pro lidský organismus neskutečně pestré množství zdravotních přínosů. Obsahuje vitamíny, minerály a antioxidanty, které mohou kdykoliv poskytnout našemu tělu skvělé blahodárné účinky. Například obsažený vitamín A pomáhá udržet zdravé oči a zlepšuje funkci imunitního systému. Zároveň je nesmírně důležitý pro zdraví všech orgánů, protože podporuje zdravé dělení buněk. Rostlina je však také bohatá na vitamin C, který je důležitý pro udržení zdravých cév a oběhového systému v dobré a vitální kondici.

Super dodávka omega-3 mastných kyselin

Protože si lidské tělo bohužel nedokáže samo tvořit omega-3 mastné kyseliny, není od věci zařadit šruchu pravidelně do jídelníčku. Je totiž bohatou zásobárnou kvalitních látek a naše tělo je za ně vděčné. Uvedené živiny mají zásadní význam pro paměť i správnou činnost mozku. Omega-3 zároveň podstatně snižují riziko kardiovaskulárních i chronických chorob, pomáhají předcházet obezitě, omezují pravděpodobnost diabetu a urychlují hubnutí.

Co šrucha umí léčit

1. Posiluje imunitu a obranyschopnost.

2. Urychluje hojení nejrůznějších poranění kůže.

3. Snižuje hladinu cholesterolu.

4. Má příznivý vliv na trávení a léčí záněty žaludku a střev.

5. Působí jako prevence zácpy.

Ze šruchy lze vařit i skvělé pokrmy. Je výborná na salát, jako špenát, ale i do polévky. Zdroj: shutterstock.com

Jak využít šruchu v kuchyni

Nejen léčebné účinky této rostliny jsou významné, ale zajímavá je i její chuť. Je mírně nakyslá a slaná, což ji proslavilo opravdu po celém světě, a má tak své pevné místo v evropské, asijské i americké kuchyni. Využívají se stonky, listy i poupata květů.

Zdroje: www.bylinkyprovsechny.c, www.jakzdrave.c, www.spektrumzdravi.cz