Starodávná metoda, jak řešit jarní únavu: Za pár dní se budete cítit mnohem lépe

Jarní únava. Přepadne vás v okamžiku, kdy vlastně chcete mít nejvíc energie. Užívat si první slunečné dny na procházkách, při zahradničení nebo jen cestou z práce. Zkuste si s ní poradit pomocí tradiční čínské medicíny. Jarní únava zmizí a možná už se nevrátí!

Pokud netrpíte některou zdravotní poruchou nebo nemocí, které únavu způsobují, jako jsou třeba anémie nebo onemocnění štítné žlázy, mívá únava jen málokdy nějak zjistitelnou příčinu. Zázračnou pilulku, která by se s ní vypořádala, zatím nemáme. A obvyklé stumulační prostředky jako kofein, cukr, alkohol nebo umělé energizující látky mají všichni společné to, že po chvíli zvýšené aktivity přijde mnohem větší propad únavy. A zhoršení celého problému. Jak na to?



Lepší než se po odpoledních dopovat kávou nebo jen trpně čekat, až to celé přejde, je vyzkoušet některé staré osvědčené metody. Některé se doporučují tisíce let, jiné „jen“ století. Obvykle ale jdou rovnou k příčinám jarní únavy, a tak mají šanci zatočit s ní jednou provždy.

Užívat si zase jaro místo polehávání? S trochou úsilí se to povede za pár dní. Zdroj: Shutterstock.com

Více energie s čínskou medicínou

Tradiční čínská medicína, jejíž účinky potvrzují i některé vědecké studie, nabízí hned několik metod, jak s únavou bojovat. Celá totiž vychází z představy životní energie čchi, která tělem proudí po daných drahách – meridiánech, a projevuje se jako dvě vzájemně se doplňující lidské síly – chladná a pomalá jin a a horká a rychlá jang.

Pokud se energie vychýlí z rovnováhy, máte podle čínských lékařů zaděláno na problémy. Včetně těch s únavou. S návratem k normálu pak pomáhá hned několik metod v čele s celosvětově proslavenou akupunkturou. Zavádění drobných jehliček do těla prý umí tok energie v těle vyladit a vrátit do kolejí, jimiž má proudit. Zní to možná trochu drasticky, ale většina lidí zvládá akupunkturu dobře. Navíc je to prý nejrychlejší způsob, jak zase nabýt ztracenou energii.

Jehličky jsou prý nejrychlejší cestou k vyléčení únavy. Zdroj: Shutterstock.com

Bylinky proti jarní únavě

Většina léků, které dnes známe, byla kdysi původně bylinným čajem, tinkturou nebo tabletami. Až v moderní době se farmaceuti naučili pracovat s izolovanými účinnými látkami, které syntetizovali a proměnili je na pilulky nebo sirupy.

Vědci proti únavě ale doporučují i kořen ženšenu nebo pelyněk, mátu, lékořici i obyčejnou kopřivu, která teď raší na každé zahradě. Pokud se je ale rozhodnete užívat, měli byste se vždy poradit s lékařem nebo opravdu dobrým bylinářem. Některé účinné látky bylin totiž mohou interagovat s léky, které užíváte pravidelně, a tomu je důležité předejít.

Výluh z ženšenu užívaný dlouhodobě pomůže více než popíjení kávy. Zdroj: Shutterstock.com

Tělo zahřáté zevnitř

Existují ale i mnohem snazší cesty, alespoň teoreticky. Podle tradičních čínských lékařů je centrum pohybu energie čchi v žaludku. Proto ji přímo ovlivňují všechny látky, které právě do žaludku doputují. Abyste zlepšili svou energii a tím pádem porazili únavu, doporučuje se vyhýbat alkoholu, snížit příjem cukru a přijímat méně chladných a zpracovaných potravin. Pokud chcete s únavou bojovat, jezte a pijte teplá, výživná jídla a nápoje. Po ránu se můžete zahřát klidně zeleninovou polévkou nebo alespoň vývarem, přes den popíjet čaj a večer si dát třeba zapečenou zeleninu s kusem masa. Sami uvidíte, o kolik víc energie díky tomu získáte.

Horkou polévku můžeme večeřet, ale také snídat. Východní medicína to jen doporučuje. Zdroj: Shutterstock.com

Pohyb i odpočinek

Stejně jako jsou propojené jin a jang, je při boji s únavou propojené i vyvážení aktivního pohybu a odpočinku. Tradiční čínská medicína doporučuje k harmonizaci energie praktikování speciálního cvičení čchi kung, jehož jednou formou je u nás známější tai chi, protože posiluje jinovou energii. Základní pohyby vás naučí čínský lékař, zkuste se ale rovnou podívat, jestli se tai chi nebo přímo čchi kung necvičí v nedalekém parku nebo sokolovně.

Cvičení či kung, tai chi, procházky přírodou nebo jen soustředěné a tiché čtení. To všechno pomůže opět zharmonizovat tok energií a potlačit únavu. Zdroj: Shutterstock.com

Dovolte si odpočívat

Pokud ovšem máte únavu skutečně porazit, je důležitá ještě jedna věc – dovolit si odpočívat. Ne nutně spát, i když ani odpolednímu šlofíku bychom se neměli bránit, pokud si o něj tělo říká. Čínská medicína ale doporučuje především každodenní vědomý odpočinek – ať to bude meditace, tiché čtení nebo jen procházka venku, při níž si užijete pohled na probouzející se přírodu. Dost možná se vám pak uleví už jen tím, že si sami, anebo s pomocí lékaře, předepíšete každodenní zpomalení a čas věnovaný odpočinku.

