Co je to kycol a jak ho naše babičky používaly nejen na hojení záděr a na revma

Znáte zázračně léčivou bylinu starček Fuchsův, které se často říká kycol? Ve volné přírodě na ni narazíte téměř na každém kroku a my vám prozradíme, jaké má úžasné účinky na lidské zdraví.

Sezóna sběru léčivých rostlin vrcholí, a proto byste neměli zapomenout na zásobu bylinky jménem kycol, která by neměla chybět v žádné domácí lékárně. Nedaly na ni dopustit už naše babičky a dobře věděly proč. Její účinky jsou totiž opravdu pestré.

Starček Fuchsův (Senecio fuchsii)

Jedná se typickou rostlinu horských strání a pasek, ale často na ni narazíte i na suchých loukách, na mezích a ve světlých sušších lesech. Vyhovují mu vlhčí živné půdy. Často je známá i pod lidovým názvem kycol, který pravděpodobně vnikl zkomolením výrazu Kitzöl. Právě tak říkaly staré německé kořenářky léčivému oleji. Další pojmenování je také výstižné, slovo přímětník vychází ze staročeského výrazu, které znamená „podebraný palec“. Bylinku totiž dříve běžně požívaly báby bylinkářky na hojení zanícených záděr a zarůstajících nehtů.

Kycol má charakteristické zářivě žluté hvězdicovité květy, které kvetou od července do října. Zdroj: shutterstock.com

Jak kycol poznáte

Jedná se o vytrvalou bylinu s krátkým oddenkem, která dorůstá do výšky od 50 až 150 cm. Její načervenalá lodyha je většinou hojně rozvětvená a v prostřední části je porostlá velkým počtem kopinatých listů s pilovitým okrajem. Jednotlivé úbory jsou složené do bohatých chocholičnatých lat. Kycol má charakteristické zářivě žluté hvězdicovité květy, které kvetou od července do října. Jsou velice podobné zlatobýlu, tak si dejte pozor na možnou záměnu.

Rostlina byla považována za magickou

Kdysi dávno lidé přisuzovali starčeku kouzelné vlastnosti. Říkalo se, že na jeho koncích létaly čarodějnice a často ho u sebe nosily mladé dívky, které si myslely, že je ochrání před nechtěným těhotenstvím.

Jak kycol sbírat

K léčebným účelům se sbírá kvetoucí a nejvíce olistěná horní část rostliny, a to nejlépe koncem léta za slunného dne, kdy obsahuje nejvíce účinných látek. Bylinu snadno utrhnete jen tak rukou, ale můžete si vzít pro pohodlnější sběr nůžky.

Jak na správné sušení

Nejlépe bylinku usušíte, když kvetoucí nať svážete do svazků a pověsíte je na suché a dostatečné vzdušné místo. Ideální je půda nebo balkon. Pozor byste si měli dát na vlhko a přímé slunce. Sušení umělým teplem se nedoporučuje. Jakmile bude bylinka dostatečně vyschlá, vložte ji buď do papírového nebo lněného sáčku, použít můžete i tmavé uzavíratelné sklenice a skladujte je vždy na suchém místě.

Jakých účinků lze využít

O kycolu je možné říct, že se jedná o všemocnou bylinu, umí toho totiž opravdu moc. Výborně ji lze použít k urychlení všech povrchových poškození kůže, jako jsou mnohé odřeniny, řezné a sečné rány, popáleniny a nehojící se zanícená poranění. Bylinka perfektně funguje i na štípance od obtížného hmyzu, na hemeroidy, bércové vředy a proleženiny. Starček se často využívá i k léčbě bolestí kloubů a také na artrózu a revma. Údajně je dokonce mnohem účinnější než blahodárný kostival.

Nově starček našel uplatnění v homeopatii. Zdroj: Kginger / Shutterstock.com

Jak bylinu užívat

Kycol se používá pouze zevně, protože obsahuje jedovaté alkaloidy, které by mohly poškozovat játra a nervový systém. Není tedy rozhodně vhodný k výrobě čajů, ani ke kloktání. Z byliny si můžete připravit léčivý odvar nebo kašovité obklady z čerstvých listů, které se přikládají na inkriminovaná místa. Vyrobit si můžete i hojivou mast, když bylinku necháte několik dní macerovat v sádle, následně zahřejete, přecedíte, nalijete do tmavých uzavíratelných nádobek a necháte ztuhnout.

