Stařecké skvrny se objevují už kolem padesátky. Takhle je snadno vyzmizíkujete

Obáváte se stařeckých skvrn nebo se snad už začaly na vaší kůži objevovat? Nejde o nic strašného, ale kdyby se našel způsob, jak se jich zbavit nebo je alespoň zesvětlit, určitě by to stálo za vyzkoušení. Co myslíte?

Příčiny vzniku pigmentových skvrn ve stáří Ač jsou stařecké skvrny docela přirozené a dříve nebo později se týkají každého, vítané nejsou. Objevují se především po padesátém roku života a jejich výskyt je způsobený nejen genetikou, ale dalšími faktory a životním stylem. Změny na pokožce, které označujeme také jako pigmentové či stařecké, jsou způsobeny především vystavováním kůže slunci. Melanin v kůži, který je zodpovědný za její tmavnutí, se nahromadí v jednom bodě a hned je tmavá skvrna na světě. Další příčinou je prostě stáří, kdy se zhoršuje rozložení pigmentu v kůži i produkce melaninu. Rovnováhu pigmentu v kůži celého těla ovlivňují také hormonální změny. Proto se ženy setkávají se změnami pigmentu kůže během těhotenství, ale k narušení rovnováhy dochází i v období menopauzy, kdy hladina estrogenu u žen přirozeně klesá. Nicméně nezpomínejme, že stařecké skvrny se přirozeně objevují i u mužů. Pigmentové skvrny jsou přirozené a objevují se u žen i mužů. Zdroj: Shutterstock Jak vyřešit problém se stařeckými skvrnami? Vzhledem k tomu, že jsou stařecké a pigmentové skvrny zcela přírodní, znali je dobře i naši předci. Ženy i muži toužící po mladistvějším vzhledu proto hledali způsoby, kterými by mohli skvrny zesvětlit. Dnes je to možné díky používání kosmetiky s UV ochranou, různým kosmetickým zákrokům jakými jsou například odstranění laserem, chemický peeling nebo diamantová dermabraze. Med, citron, jedlá soda, cibule i ocet Nicméně i v moderní době se často toužíme vypořádat s problémem doma a pomocí obyčejných a docela běžných prostředků. K takovým patří například citron, soda nebo cibule a ocet. Jak je použít? Lékař doporučuje například tyto tři způsoby, jak použít jedlou sodu k zesvětelní pigmentových skvrn. Nutno dodat, že změny pomocí přírodních prostředků jsou postupné, po jednotlivé aplikaci nepatrné. Proto je třeba vytrvat a zesvětlení provádět ideálně každý den po alespoň několik týdnů, ideálně měsíc. Jednu očištěnou cibuli rozmixujete se dvěma lžičkami jablečného octa. Směs nechejte na kůži působit zhruba 10 minut a opláchněte. Dvě lžičky medu smíchejte se šťávou ze dvou citronů, naneste a nechejte působit. Po použití citronu se může vyskytnou podráždění kůže. Pak je vhodná volba jiného přípravku. Pokud se domníváte, že stačí tento přípravek s citronem jen trochu zředit, přidejte do směsi ještě nastrouhaný kousek okurky. Pigmentové skvrny se objevují během celého života a souvisejí především s hormonálními změnami, ale také třeba léčivy, genetikou, opalováním nebo jsou následkem poškození kůže. Zdroj: DUANGJAN J / Shutterstock.com Obklady proti skvrnám na kůži Přímo na skvrny lze také přikládat plátky brambor, červené cibule nebo avokáda. Mezi oblíbené prostředky patří také gel z aloe vera. Čerstvý gel s z rostliny může způsobovat podráždění, které by však mělo zcela vymizet, pokud gel nebo celý list aloe napřed zmrazíte. Gel se nanáší v noci a nechává působit po dobu spánku.