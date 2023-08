5 chyb, které dělají ženy nad 50. Jejich pleť pak stárne rychleji, je to škoda

Co děláme v péči o tvář a kůži špatně? Asi vás nepřekvapí, že málo i příliš péče je špatně. Kterých chyb se vyvarovat a rozhodně je nedělat po padesátce, kdy kůže slábne?

Pěknou pleť by chtěl každý

Pleť však přirozeně stárne, stejně jako zbytek těla, jen je to na ní více vidět. Zvláště po padesátce, kdy dochází k řadě změnám v ženském organismu, jsou také změny na kůži patrnější. Kůže je méně elastická, ztenčuje se, propadá a je vrásčitější. Dochází k omezení a k výkyvům v tvorbě kolagenu a dalších látek, které souvisejí s dosavadním mladistvým vzhledem kůže.

Není divu, že mnohá doporučení, fígly, triky i změny jídelníčku nebo úpravy životosprávy cílí právě na kůži a zlepšení jejích stavu. Jakými potravinami můžete ovlivnit stav kůže, ale i stárnoucího organismu, vám napoví také tento videopříspěvek z kanálu Uno Stile Di Vita Sano čili v překladu Zdravý životní styl, který vám představuje 10 potravin díky nimž budete vypadat o 10 let mladší:

Za vzhledem pleti hledejte životosprávu i geny

Jistěže částečně mohou za vzhled naší pokožky také geny, ale to, co na ní napácháme za život, se rozhodně také projeví. Co se týče životního stylu, za vzhled kůže není možné vinit jen jídelníček. Velikou roli hraje také spánek a stres či zlozvyky. Které takové hříchy patří k nejčastějším 5 chybám, které pácháme na své vlastní pleti?

5 nejzásadnějších chyb v péči o pleť po 50

Ač je opálení třebas pěkné, sluneční paprsky kůži škodí. Používejte kosmetiku, která bude vaši tvář i tělo chránit proti UV záření. Často chráníme pokožku jen před intenzivním sluněním, ne nadarmo jsou dnes i denní krémy ochranné.

Necháváte si make-up také na noc? Zapomínáte nebo myslíte, že alespoň lehké nalíčení je nutné ve dne v noci? Rozhodně se vždy odličte, i když mohou být líčidla šetrná a hypoalergenní, pleti nesvědčí.

Chyby v péči o pleť jsou markantnější ve stáří, sčítají se ale celý život. Zdroj: Profimedia

Může se také zdát, že chybujeme především, když o pleť nepečujeme, ale platí to i pro opačný extrém. Péče je určitě vhodná, ale nic se nesmí přehánět. Chybou je také příliš časté mytí nebo aplikace peelingu. Vhodné je mýt tvář ráno a večer. Peeling můžete probrat s odborníkem, ale má se za to, že obecně je vhodný 1x týdně, maximálně však 3 krát, pokud máte mastnou pleť. Péče musí být přiměřená typu vaší pokožky i vašemu životnímu stylu.

Pleti velmi škodí kouření, které vyloženě urychluje proces stárnutí, zhoršuje akné i pigmentové skvrny a zpomaluje hojení. Ani nadměrná konzumace alkoholu neprospívá, což se sice dobře ví, ale mnozí nedbají.

Sice často vyzdvihované, přitom stále některými opomíjené je i hydratování pokožky, a to nejen krémy. Zásadní je pitný režim, který hraje velkou roli i v tom, jak vypadá pokožka celého těla. Dostatečná konzumace tekutin, a to především čisté vody je alfou a omegou hydratace kůže, která je naším největším orgánem a rozhodně ne jen obalem těla.