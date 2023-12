Pro mnohé ženy je stárnutí pokožky na rukou a krku často noční můrou. Pokud však těmto partiím dopřejete náležitou péči, lze tato problémová místa značně omladit.

Proces stárnutí těla je přirozený, ale není nutné se mu poddávat. Mnohem lepším řešením je být o krok napřed a snažit se jej oddálit. Právě oblast rukou a dekoltu jsou dvě partie, kde se projevy stárnutí pokožky objevují nejrychleji, ale lze využít osvědčených rad odborníků, které je značně zmírní a zpomalí. Stačí jejich tipy dodržovat a pravidelně využívat vhodné pečující prostředky.

Jak docílit hladkého krku se podívejte v tomto YouTube videu na kanále Marta Dřímal Ondráčková:

Zdroj: Youtube

Proč ruce a krk?

Proces stárnutí se projevuje na rukou i krku rychleji než jinde na těle, protože je zde kůže slabší, jemnější a citlivější. Stejně tak jsou tyto partie vystavené většímu účinku všech vnějších vlivů. Proto je nutné právě o tyto partie pravidelně pečovat a předejít tak předčasnému stárnutí a povislé kůži.

close info Shutterstock zoom_in Ruce i dekolt si zaslouží naprosto stejnou péči jako váš obličej.

Zvýšená péče je základ

Pokud tedy nechcete, aby vaše pokožka v oblasti krku a rukou rychle stárla, věnujte se těmto partiím stejně často jako obličeji. Co na to mnohonásobně oceněná estetická lékařka Raffaella Gabassiová? Své zkušenosti a výzkumy shrnula větou: „Téměř 80 % žen připouští, že si nevšímají, jestli jejich ruce a dekolt vypadají zbytečně starší. Je to proto, že o jejich pokožku zapomínají pravidelně pečovat a zanedbávají ji.“ Jaká jsou tedy její doporučení?

Peeling

Ruce i dekolt si zaslouží naprosto stejnou péči jako váš obličej. Proto jim dopřejte i pravidelný peeling. „Kromě čištění pleti na dekoltu dvakrát denně bych navrhla párkrát týdně použít peelingový přípravek nebo masku. Zbavíte pokožku odumřelých kožních buněk,“ říká doktorka Raffaella. Peeling provádějte vždy jemnými pohyby prstů, abyste pokožku zbytečně nepodráždili a vybírejte kosmetické prostředky odpovídající kvalitě vaší pokožky.

Zvýšená hydratace

Vzhledem k tomu, že mají jak krk, tak i ruce větší tendence k vysoušení, je nutné tyto partie dostatečně hydratovat vhodným krémem a také pravidelně dodávat sérum s obsahem kyseliny hyaluronové. „Kyselina hyaluronová snižuje výskyt vrásek, zlepšuje nejen hydrataci, ale pevnost a elasticitu pokožky a zanechává ji jemnou a mladistvou,“ říká doktorka Gabassiová. Na ruce je dobré po nanesení výživy natáhnout rukavice a spát v zábalu klidně celou noc.

Dostatek vitamínů

Pro krásnou pokožku, a to nejen rukou a dekoltu, se zaměřte i na výživnou stravu s vysokým obsahem vitamínů. Antioxidanty, jako je vitamín C a E, chrání pokožku před dlouhodobým poškozením, tedy i před předčasným stárnutím.

close info 279photo Studio / Sjitterstock.com zoom_in Kokosový olej pomůže pečovat o suché ruce.

Pozor na nadměrné slunce

Stejně tak je nutné chránit zmíněné partie před nadměrným působením slunečních paprsků. Používejte vždy ochranný krém s dostatečným faktorem, předejdete tak nejen rychlému stárnutí pokožky, ale i tvorbě pigmentace.

Zdroje: www.express.co.uk, www.denik.cz, www.idnes.cz